Bucce di anguria, l’inaspettato ingrediente ricco di benefici

In pochi sanno che, oltre alla polpa di anguria, bisognerebbe consumare anche le bucce, perché sono ricche di sostanze benefiche per l’organismo. Scopriamo insieme quali sono.

Bucce di anguria: le proprietà benefiche

L’anguria è il frutto estivo più amato, rinfrescante, dissetante e gustoso, nonché ricco di proprietà benefiche.

In pochi sanno però che anche le bucce di anguria sono ricche di benefici per l’organismo e che per questo non vanno buttate via.

Le bucce di anguria, infatti, sono ricche di vitamina A, vitamina C e vitamina B6, oltre che di sali minerali come zinco, magnesio e potassio. Le bucce contengono anche una grande quantità di licopene, un potente antiossidante che contrasta i radicali liberi proteggendo l’organismo da molte malattie.

Infine, molti studi affermano che il 95% dei valori nutrizionali dell’anguria di trova proprio nella buccia.

Bucce di anguria: i benefici per la salute

Le bucce di anguria e la polpa aiutano a perdere peso e a ritrovare la forma perduta. Infatti, sono entrambe ricche di fibre, che favoriscono la motilità intestinale promuovendo la perdita di peso. Inoltre, le bucce di anguria e il frutto in genere sono molto diuretiche, e per questo aiutano ad espellere i liquidi in eccesso contrastando cellulite e ritenzione idrica.

Non a caso, il frutto è conosciuto anche perché aiuta a migliorare il sistema urinario, prevenendo qualunque tipo di infezione.

Le bucce di anguria sono ottime dopo gli allenamenti perché contengono alti livelli di citrullina, un amminoacido utile ai muscoli per riprendersi dopo l’attività fisica. Per questo l’anguria è un frutto particolarmente adatto per gli sportivi.

Infine, le bucce di anguria regolano la pressione sanguigna, anche perché eliminano l’eccesso di liquidi dall’organismo.

Bucce di anguria: come consumarle

Per beneficiare degli effetti delle bucce di anguria, è possibile consumarle in diversi modi. Per esempio, le bucce sono ottime sottaceto, oppure come ingrediente base per delle deliziose confetture.

Infine, le bucce di anguria sono ottime anche da aggiungere alle insalate, per renderle più gustose e rinfrescanti.