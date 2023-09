Dopo i mesi estivi, in particolare, i capelli appaiono sempre spenti e sfibrati dal sole e dalla salsedine. Ecco come ricorrere ai ripari, realizzando una maschera nutriente fai da te, a base di albicocca e yogurt.

Capelli spenti e sfibrati? Come preparare una maschera nutriente fai da te con albicocca e yogurt

Le albicocche sono tra i frutti più amati dell’estate! Proprio in questa stagione è consigliatissimo consumarle in quanto sono molto utili per proteggere la nostra pelle che viene esposta al sole più a lungo rispetto ad altri periodi dell’anno. Le albicocche sono un frutto ricco di vitamine, sali minerali e fibre.

Sono preziose per la pelle e per gli occhi, dato che sono una fonte da non sottovalutare di vitamina A e di vitamina C. Tra i sali minerali che le albicocche forniscono al nostro organismo troviamo potassio, calcio, ferro, fosforo e magnesio.

Inoltre sono una fonte preziosa di antiossidanti, dunque ci aiutano a combattere l’invecchiamento e a mantenere in salute l’apparato circolatorio, e di carotenoidi, che sono importanti per proteggere la vista, in particolare dai danni provocati dall’avanzamento dell’età.

Come utilizzare sui capelli spenti e sfibrati? Ecco la maschera fai da te a base di albicocca con l’aggiunta di yogurt.

Vi serviranno 30 ml di olio di noccioli di albicocca, 20 ml di olio di achillea, 3 o più cucchiai (secondo la lunghezza dei capelli) di yogurt greco bianco e 1 cucchiaino di pappa reale.

Mixate gli ingredienti in una ciotola e applicate il composto sui capelli umidi. Avvolgete la testa in una pellicola trasparente e tenete in posa per almeno 20 minuti, prima di risciacquare accuratamente e di procedere con lo shampoo nutriente.

Capelli secchi: maschera fai da te albicocca e yogurt

Capelli sempre legati, piastre, phon, smog, il vento e una esposizione prolungata al sole come abbiamo visto possono danneggiare i capelli sfibrandoli e indebolendoli. L’effetto crespo è una delle conseguenze e i capelli risultano spenti e senza vita.

A questo si aggiunge l’effetto paglia che li rende ingestibili e particolarmente secchi. Per mantenere o riacquistare salute e bellezza dei propri capelli, è importante prendersene cura con prodotti naturali e maschere che li possano rinforzare con sostanze nutritive preziose a partire dagli impacchi ad hoc come questo a base di albicocca e yogurt. Una variante? La maschera all’alloro.

Far bollire 5 foglie di alloro per 5 minuti. Una volta fredda filtrare e aggiungere 6 cucchiai di hennè neutro, un cucchiaio di olio evo e uno di olio di semi di lino. Tenere l’impacco in testa per un’ora, quindi sciacquare con la tisana di alloro rimanente.