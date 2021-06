Le carote sono un alimento molto apprezzato non solo per il gusto, ma anche per le proprietà che contengono. Ricche di vitamine e di sali minerali, le carote risultano in grado persino di regalare benefici importanti ai capelli. Scopriamo quali sono i motivi per utilizzarle per la chioma e vediamo come usarle nel migliore dei modi.

Benefici delle carote per i capelli

I benefici che le carote offrono ai capelli sono davvero molti. Questo alimento infatti è in grado di rendere i capelli più forti in modo naturale andando a stimolare la circolazione del sangue nel cuoio capelluto. Per questo le persone che hanno i capelli deboli potrebbero sfruttarne i benefici per evitarne la caduta eccessiva.

Coloro che vogliono far crescere la propria chioma in maniera rapida dovrabbero sfruttare le carote.

Esse infatti impediscono la caduta dei capelli e li rendono più spessi e più sani andando anche a velocizzare la loro crescita.

L’azione antiossidante delle carote aiuta anche a ridurre la forfora perchè consente una pulizia profonda del cuoio capelluto. Inoltre questo vegetale aiuta anche a ritardare la comparsa dei capelli bianchi.

Come usare le carote per i capelli

Le carote possono essere utilizzate in vario modo per migliorare aspetto e salute della chioma.

Per prima cosa potete aggiungere qualche goccia di olio di carota nello shampoo e nel balsamo che utilizzate abitualmente.

In alternativa potete usare l’olio di carota direttamente sui capelli. Massaggiandolo sul cuoio capelluto infatti renderete la chioma più forte e permetterete ai capelli di crescere più rapidamente.

Idratare i capelli con le carote

Per idratare i capelli in modo semplice ed economico è possibile seguire una ricetta fai da te a base di carota.

Per realizzarla avrete bisogno solamente di:

1 carota media

1 tazza di acqua filtrata

4 cucchiai di amido di mais

Sbucciate e tagliate a pezzi la carota. Successivamente riducetela in poltiglia mettendola in un frullatore insieme all’acqua.

A parte diluite l’amido di mais in un mezzo bicchiere di acqua e poi mescolate bene. Riponete il composto in una padella e fate bollire mescolando con cura.

Rimuovete la padella dal fuoco, lasciate raffreddare e aggiungete poi anche la catota. Mescolate bene e utilizzate il prodotto come maschera per capelli.