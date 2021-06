Il corbezzolo, chiamato anche albatro, è originario dei Paesi del Mediterraneo. Questa pianta si presenta con un aspetto cespuglioso e produce delle piccole bacche di colore tendente al rosso il cui gusto è molto gradevole al palato. Spesso viene utilizzata come pianta ornamentale, ma in realtà il corbezzolo possiede anche delle importanti proprietà benefiche per l’organismo.

Scopriamo insieme quali sono i motivi per utilizzare questo prodotto.

Corbezzolo per la salute dell’apparato urogenitale

Le foglie del corbezzolo sono molto apprezzate in erboristeria in quanto risultano in grado di contrastare la cistite. Questo prodotto può essere utilizzato da solo, ma per ottenere dei benefici ancora maggiori è consigliato l’uso in combinazione con l’uva ursina.

Realizzare un infuso con le foglie di corbezzolo è molto utile come diuretico naturale.

Di conseguenza questa pianta aiuta anche a eliminare i liquidi in eccesso drenando in tal modo il corpo.

Corbezzolo contro la pressione alta

Chi soffre di pressione alta può sfruttare i benefici offerti dall’infuso di corbezzolo. Questo prodotto infatti aiuta a regolare la pressione del sangue e inoltre migliora anche la circolazione del sangue.

Altre proprietà del corbezzolo

Il corbezzolo ha anche molte altre proprietà che lo rendono utile per migliorare lo stato di salute dell’organismo.

La composizione nutrizionale del frutto è ricca di vitamine e di antiossidanti naturali. Di conseguenza si tratta di un prodotto in grado di ridurre le infiammazioni soprattutto all’intestino e al fegato. Le foglie del corbezzolo sono particolarmente utili per migliorare la salute del fegato e per regolare la produzione della bile.

In caso di diarrea si possono sfruttare i benefici offerti dalla pianta, infatti essa è consigliata in caso di problemi gastrointestinali.

Questo frutto e anche gli estratti della pianta del corbezzolo sono ricchi di proprietà astringenti.

Il corbezzolo è anche un ottimo prodotto balsamico e antisettico. In particolare il miele di corbezzolo risulta ideale per chi desidera ottenere questo tipo di benefici.