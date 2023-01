Cavallette in casa: cosa significa e come non farle entrare

Le cavallette in casa hanno un significato simbolico e, sebbene la loro esistenza sia importante per l’ecosistema, allontanarle da casa nostra ed impedire persino l’accesso è estremamente importante, per una questione di igiene e sicurezza personale. Scopriamo insieme come fare.

Cavallette in casa

Esistono specie diverse di cavallette, molte delle quali possono danneggiare seriamente gli ortaggi, i cereali, le piante, la verdura e, in generale, la vegetazione intera, dato che questi insetti sono erbivori e un grosso problema per gli agricoltori e per chi ha un giardino. Nondimeno, le cavallette possono anche invadere le nostre case.

Di per sé, le cavallette non rappresentano un pericolo per la salute e la vita dell’uomo e le ragioni per cui possiamo ritrovarcele in casa sono le stesse della maggior parte degli altri insetti erbivori: l’abbondanza di cibo e un luogo sicuro e favorevole per la loro riproduzione.

In ogni caso, avere una casa pulita e sicura sia per le persone che vivono all’interno sia per le persone che vengono a fare visita è estremamente importante, anche per una questione di igiene personale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, il significato che si cela dietro alla presenza delle cavallette in casa e come sbarazzarci di questi insetti in modo rapido, semplice e naturale.

Cavallette in casa: cosa significa

Nella vita di tutti i giorni e nei sogni le cavallette assumono un significato simbolico, che però cambia a seconda della cultura di riferimento.

Secondo alcune credenze popolari, nei sogni, ad esempio, la cavalletta ha un significato positivo, in altre, negativo. Lo stesso discorso vale per la vita di tutti i giorni. Nella nostra cultura, ad esempio, per quel che riguarda la vita reale, vedere una cavalletta in casa è presagio di sfortuna e disastro finanziario.

Indipendentemente dal significato simbolico che la cavalletta ha per la cultura italiana o per le altre culture in generale, nonostante quest’insetto non sia pericoloso per la nostra vita o per la nostra salute, allontanarlo da casa nostra ed impedire che persino vi acceda è, in ogni caso, importante e, nel paragrafo che segue, cercheremo di capire come, facendo affidamento su soluzioni rapide e naturali, alternative ai pesticidi chimici.

Cavallette in casa: rimedio naturale

Solitamente, quando si nota la presenza delle cavallette in casa, si tende a ricorrere a soluzioni estreme e chimiche che, da un lato, uccidono una specie che, in fin dei conti, è anche importante per l’ecosistema, dall’altro, danneggiano la nostra salute, a causa degli effetti collaterali di cui possono essere responsabili, soprattutto se utilizzate a lungo andare nel tempo.

Una valida alternativa ai pesticidi chimici è rappresentata da Ecopest, un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di radiazioni magnetiche di bassa frequenza, disturba la quiete di casa nostra. Disturbate dal rumore, non percepito dall’uomo e dall’animale domestico, le cavallette non potranno fare altro che lasciare casa nostra, di loro spontanea volontà.

Ecopest è un dispositivo tecnologico di nuova generazione. I fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenerlo accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria si sarà scaricata, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

