Gli asciugamani a causa dei frequenti lavaggi, dopo qualche anno tendono a rovinarsi. Si tende, quindi, a comprarne di nuovi ma invece di gettarli è meglio riutilizzarli ed essere a favore dell’ambiente. Scopriamo come fare per riciclare asciugamani vecchi e trasformarli in nuovi oggetti.

Come riciclare asciugamani vecchi: consigli utili

Invece di gettarli via, è possibile riciclare asciugamani vecchi e ormai inadatti a essere usati. Vediamo alcuni consigli antispreco creativi e utili per l’ambiente. Ecco come riciclare asciugamani vecchi:

Pulizie di casa

Il modo più semplice per riciclare asciugamani vecchi è quello di ritagliarli e riutilizzarli per le pulizie di casa. Sono perfetti per lavare i vetri e per asciugare piatti e stoviglie, il lavello e gli elettrodomestici in alluminio.

In alternativa, puoi utilizzarli per pulire e lucidare il pavimento.

Valigetta

Un asciugamano di medie dimensioni, si tramuta facilmente in un comodo necessaire, valigetta con pratiche tasche nelle quali riporre dentifricio, spazzolino e tutto ciò che ci occorre quando siamo lontani da casa.

Borse “fai da te”

Un’idea curiosa è quella che consiste nel trasformare gli asciugamani più sottili in pratiche borse “fai da te”: basta cucirli lateralmente e dotarli di un manico, da comprare nei negozi di accessori o magari utilizzando quello di una vecchia borsa.

Bavaglini

Con gli asciugamani vecchi e da buttare si realizzano dei comodi e fantasiosi bavaglini per bambini, che possono essere decorati a piacimento, con piccoli ricami e bordure ad hoc.

Asciugamani da spiaggia: come riciclarli

Con un grande asciugamano o un telo da mare, si crea un accappatoio “fai da te” utilissimo soprattutto per i più piccoli, da portare al mare e in piscina.

Riutilizzate i vecchi asciugamani per evitare di macchiare gli indumenti in caso di tinta fai da te per i capelli e come tappeto in palestra, dopo la doccia.

E, infine avvolto intorno alla mano, un vecchio asciugamano può diventare un guanto da scrub. Ci sono tante e varie alternative di riciclo, sta a voi scegliere quale vi convince di più.