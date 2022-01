Celiachia: cos’è e come riconoscerla

La celiachia è un problema piuttosto diffuso di cui negli ultimi anni parlano in molti. Vediamo insieme cos’è e scopriamo come riconoscerla in maniera corretta allo scopo di intervenire tempestivamente.

Cos’è la celiachia

La celiachia è una malattia immunitaria che colpisce circa 200.000 persone in Italia.

I soggetti che soffrono di questa patologia non possono mangiare glutine, infatti nel caso questo accada il loro sistema immunitario risponde in maniera aggressiva andando a causare dei gravi danni all’intestino tenue.

La causa è genetica e solo specifici esami del sangue e strumentali possono consentire al medico di diagnosticare la malattia. Il trattamento che i soggetti celiaci devono seguire consiste esclusivamente in una dieta priva di glutine.

Come riconoscere la celiachia

Riconoscere la celachia non è affatto semplice, ma la maggior parte delle persone che ne soffre presenta uno o più sintomi. In alcuni casi sembra che ad innescarli sia un qualche evento occasionale e quindi solo esami approfonditi consentono di avere certezze.

I bambini che soffrono di celiachia di solito hanno problemi di gonfiore, dolore addominale, diarrea, vomito e perdita di peso. Gli adulti in genere presentano problemi legati all’apparato gastro-intestinale, ma sono tipici anche altri sintomi quali:

ansia

depressione

stanchezza

dolore alle ossa o alle articolazioni

fragilità ossea o osteoporosi

convulsioni

stomatite aftosa

formicolio alle mani e ai piedi

anemia

dermatite

Perché la celiachia ha sintomi molto diversi

I sintomi della celiachia non sono comunque sempre li stessi, infatti essi variano da soggetto a soggetto a seconda delle caratteristiche dello stesso. Questi sintomi variano infatti a seconda:

della durata dell’allattamento materno

della quantità di glutine che si mangia

dell’età in cui si è iniziato a mangiare glutine

dell’entità dei danni all’intestino

dell’età

A volte alcuni soggetti non presentano nemmeno dei sintomi, ma tali persone asintomatiche sono esposte ad un elevato rischio di complicazioni.