L’aceto è un ottimo rimedio naturale per i capelli, infatti il suo impiego permette di ottenere una chioma sana e luminosa. Scopriamo quindi quali sono i benefici dell’aceto sui capelli e impariamo a sfruttarlo al meglio.

Come usare l’aceto per capelli sani e luminosi

Utilizzare l’aceto sui capelli è un ottimo modo per renderli sani e luminosi in maniera naturale. In caso di capelli spenti, capelli grassi e forfora, vi suggeriamo di provare questo rimedio davvero efficace.

L’impiego dell’aceto sui capelli può essere davvero vario, infatti è possibile realizzare un impacco pre shampoo oppure sfruttare l’aceto per realizzare un balsamo in grado di rendere i capelli morbidi al tatto oltre che molto lucenti.

Il modo di utilizzare l’aceto dipende dunque da quello che è l’obiettivo per cui lo si sta utilizzando.

Aceto per capelli luminosi

L’aceto è ideale per chi desidera capelli luminosi, infatti si può utilizzare nell’ultimo risciacquo diluito con l’acqua proprio allo scopo di lucidare la chioma. Questo prodotto dona una grande lucentezza in modo del tutto naturale.

Per capelli luminosi e morbidi, quindi, potete realizzare un balsamo naturale per effettuare un ultimo risciacquo dopo lo shampoo.

Riuscirci è semplice, basta infatti mescolare 1 litro e mezzo di acqua demineralizzata e 3 cucchiai di aceto di mele.

Aceto per capelli sani

L’aceto è un prodotto perfetto per chi vuole rendere i propri capelli davvero sani in modo naturale. Chi soffe di forfora, ad esempio, può applicare sul cuoio capelluto una miscela realizzata con parti uguali di acqua e aceto di mele. Successivamente è necessario avvolgere i capelli con un asciugamano e lasciare in posa per 15 minuti prima di risciacquare.

Anche chi ha i capelli grassi può sfruttare l’aceto semplicemente usando acqua e aceto di mele prima dello shampoo. Questo mix, lasciato in posa per qualche minuti, aiuterà a ridurre il problema.