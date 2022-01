Amadeus è uno dei conduttori televisivi più apprezzati in Italia per via del suo modo di fare spigliato e ricco di ironia. L’uomo ha più volte ammesso di non essere una buona forchetta e ha svelato di seguire una dieta davvero particolare.

Scopriamo quindi cosa mangia Amadeus.

La dieta di Amadeus

Amadeus si mostra sempre con il sorriso e per questo non molti sanno che è un uomo davvero attento e preoccupato per la sua salute. Questo deriva da un trauma avuto quando era bambino. Il conduttore infatti a sette anni è stato ricoverato per due mesi in ospedale a causa di una nefrite. Da quel momento in poi ha iniziato a seguire una dieta molto sana allo scopo di evitare problemi di salute.

Grazie al cibo sano e a un’alimentazione controllata, Amadeus riesce a fare a meno delle medicine. Proprio per questo il conduttore continua ancora oggi a fare enorme attenzione a tutto quello che porta a tavola.

Lo schema della dieta di Amadeus

Per evitare di incorrere in nuovi problemi di salute, Amadeus pone enorme attenzione alla sua dieta. L’uomo ha ammesso di non volere che nei suoi piatti venga aggiunto del sale.

Il conduttore, inoltre, ha spiegato di non mangiare carne rossa da oltre 15 anni.

I piatti preferiti di Amadeus: la sua dieta

Come abbiamo detto, la dieta di Amadeus è molto semplice e priva di piatti ricchi ed elaborati. Il conduttore televisivo infatti mangia bene poche cose e tra queste preferisce spaghetti al pomodoro, riso in bianco e pollo al curry.

Lo stesso Amadeus ha ammesso a Che tempo che fa di mangiare molto poco.

In particolare, ha svelato di amare il riso e di apprezzare la pasta scondita e senza sale. In ogni pasto del conduttore quindi non manca la pasta e infatti lui stesso ha spiegato di mangiarla tutti i giorni.