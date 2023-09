La cheratosi attinica è una patologia che coinvolge le aree interessate da un’eccessiva esposizione solare, per questo chiamata anche cheratosi solare: esistono dei rimedi naturali per combatterla?

Cheratosi attinica: i rimedi naturali per combatterla

La cheratosi attinica, nota anche come cheratosi solare, è una macchia ruvida e squamosa che si forma sulla pelle dopo anni di esposizione al sole e ai raggi UV. Si forma più comunemente su viso, labbra, orecchie, dorso delle mani, avambracci, cuoio capelluto o collo.

La cheratosi attinica si allarga lentamente e, di solito, non provoca altri disturbi oltre alla formazione di una chiazza o di una piccola macchia sulla pelle. Le chiazze impiegano anni a svilupparsi e generalmente compaiono per la prima volta nelle persone con più di 40 anni di età.

Una piccola percentuale di lesioni da cheratosi attinica con il tempo può trasformarsi in cancro della pelle. È possibile ridurre il rischio di comparsa di cheratosi attiniche riducendo al minimo l’esposizione al sole e proteggendo la pelle dai raggi ultravioletti.

La cheratosi attinica a volte scompare da sola ma, in genere, ritorna dopo più esposizioni al sole. Poiché è impossibile predire quali chiazze o lesioni potrebbero dare origine al cancro della pelle, le cheratosi attiniche, di solito, vengono rimosse per precauzione. Per quanto riguarda il trattamento è consigliabile rivolgersi al medico curante o a un dermatologo. Tuttavia, esistono alcuni rimedi naturali per combattere la cheratosi attinica.

Le persone più a rischio sono quelle che lavorano o fanno sport per molte ore all’aperto, specie se con la pelle chiara, i capelli rossi o biondi e gli occhi azzurri o verdi, ma anche chi ha soggiornato in Paesi tropicali o equatoriali senza adeguate protezioni solari.

Esistono dei rimedi naturali contro la cheratosi attinica? Secondo gli esperti, meglio diffidare di presunti rimedi naturali la cui efficacia non sia scientificamente dimostrata. Solo il dermatologo è in grado di decidere la corretta terapia della cheratosi attinica.

Alcune terapie naturali possono invece essere di conforto, ad esempio per lenire, proteggere e nutrire la pelle con cheratosi attinica, magari dopo un trattamento, ma sempre dietro consiglio dello specialista.

Cheratosi attinica: rimedi naturali e trattamento

La cheratosi attinica, come visto, è una patologia poco conosciuta ma da tenere sotto controllo per non far sì che si trasformi in qualcosa di più grave come un tumore alla pelle. Dovuta principalmente all’eccessiva esposizione al sole senza protezione, la cheratosi attinica colpisce generalmente le zone del corpo più esposte come il viso, il cuoio capelluto, le braccia e il dorso delle mani.

Su queste parti si formano una o più macchie o lesioni di aspetto secco, ruvido o squamoso, talvolta in rilievo, di colore rosso, marrone, bianco o rosa. Dal momento che questa malattia è molto lenta, prima che si trasformi in un pericolo per la tua salute possono trascorrere anni, perciò hai tutto il tempo di curare le lesioni rivolgendoti a un professionista.