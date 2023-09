Perché Biochetasi è utile contro i disturbi digestivi

Nel complesso e delicato equilibrio del nostro sistema digestivo, è comune sperimentare una serie di disturbi che possono compromettere la qualità della nostra vita quotidiana. I principali sono:

Difficoltà digestive : si manifestano spesso come una sensazione di pesantezza o gonfiore dopo i pasti.

Acidità di stomaco : si verifica quando il contenuto dello stomaco è troppo acido e provoca bruciore al contatto con le pareti dello stomaco e dell'esofago.

Reflusso gastroesofageo : questa condizione cronica si verifica quando l'acido dello stomaco o il contenuto dello stomaco risalgono nell'esofago, causando infiammazione e rigurgito acido.

Nausea : una sensazione di spossatezza che porta il bisogno di vomitare. A volte si traduce effettivamente in vomito, ovvero nell'espulsione forzata del contenuto dello stomaco.

Acetone: un odore fruttato o simile all'acetone proveniente dall'alito. È spesso un segno che il corpo sta utilizzando grassi invece di zuccheri per produrre energia.

Questi disturbi gastrici sono molto comuni in particolari periodi della vita, come la gravidanza. In questo periodo molte donne sperimentano una serie di disturbi gastrointestinali, tra cui nausea mattutina, acidità e stitichezza. Questi sintomi sono spesso il risultato dei cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza.

Ma perché i prodotti Biochetasi riscuotono così tanto successo tra i consumatori?

Cos’è Biochetasi Granulato Effervescente

Quando si parla di Biochetasi quasi sempre ci si riferisce a Biochetasi Granulato Effervescente, essendo il prodotto principale della linea dal quale derivano tutti gli altri.

Biochetasi Granulato Effervescente può trattare diversi disturbi gastrici grazie alla sua formulazione con citrati e vitamine. Nello specifico contiene:

Citrati (sodio citrato, potassio citrato e acido citrico) : questi sono sali alcalini che aiutano a neutralizzare l’acidità nello stomaco. Sono spesso utilizzati come antiacidi per alleviare i sintomi dell’iperacidità gastrica.

Vitamina B1 : favorisce la digestione giocando un ruolo cruciale nel metabolismo di zuccheri, grassi e proteine.

Vitamina B6 : essenziale per il metabolismo di aminoacidi, acidi grassi e zuccheri. Aiuta anche a ridurre la sensazione di nausea grazie al suo coinvolgimento nella produzione di neurotrasmettitori.

: essenziale per il metabolismo di aminoacidi, acidi grassi e zuccheri. Aiuta anche a ridurre la sensazione di nausea grazie al suo coinvolgimento nella produzione di neurotrasmettitori. Vitamina B2: aiuta la digestione favorendo la trasformazione di carboidrati e grassi in energia.

Dunque, il complesso di ingredienti di Biochetasi Granulato Effervescente fa sì che il prodotto favorisca la digestione e riduca l’acidità del contenuto dello stomaco. Per questo, è utile a combattere diversi sintomi, tra i quali reflusso gastroesofageo, acidità e bruciore di stomaco, nausea, acetone e difficoltà digestive.

Si tratta di un medicinale adatto a tutta la famiglia, utile da tenere sempre in casa per utilizzarlo in caso di insorgenza di uno dei tanti disturbi che può trattare. In alternativa, ci sono gli altri prodotti della linea Biochetasi, adatti a combattere disturbi specifici.

Gli altri prodotti Biochetasi

Oltre a Biochetasi Granulato Effervescente, la linea Biochetasi comprende altri tre prodotti:

Biochetasi Reflusso

Biochetasi Reflusso è studiato per combattere il reflusso gastroesofageo e i sintomi ad esso associati, come:

bruciore di stomaco;

dolore o bruciore nell’area tra lo stomaco e la bocca;

rigurgito acido;

tosse da reflusso.

Questo avviene tramite la creazione di una barriera protettiva sulla mucosa gastroesofagea, che la protegge dall’acidità del contenuto dello stomaco che tende a risalire verso la bocca.

Dunque, a differenza di altri prodotti come Gaviscon, non crea la barriera sul contenuto dello stomaco ma direttamente sulla mucosa presente sulle pareti del tratto gastroesofageo. In questo modo, svolge la sua funzione anche quando si è sdraiati e il reflusso tende maggiormente a risalire.

La sua azione avviene grazie alla combinazione di tre componenti:

Complesso Brevettato Xiloglucano-Glicerolo : un insieme di ingredienti brevettato da Biochetasi che produce un film protettivo persistente che si attacca alla mucosa gastroesofagea;

: un insieme di ingredienti brevettato da Biochetasi che produce un film protettivo persistente che si attacca alla mucosa gastroesofagea; Condroitin solfato : una sostanza già presente naturalmente nella mucosa che funge da isolante, proteggendola dalle sostanze acide;

: una sostanza già presente naturalmente nella mucosa che funge da isolante, proteggendola dalle sostanze acide; Sodio bicarbonato: agisce come antiacido e contribuisce a equilibrare il pH fisiologico della mucosa esofagea.

Biochetasi Acidità e Digestione

Biochetasi Acidità e Digestione è progettato per favorire la digestione e ridurrà l’acidità nello stomaco. La doppia azione di questo integratore avviene grazie a un complesso di ingredienti formato da:

Estratti di carciofo e finocchio : contribuiscono alla corretta funzione digestiva e all’eliminazione dei gas;

: contribuiscono alla corretta funzione digestiva e all’eliminazione dei gas; Enzimi : sostengono l’attività degli enzimi digestivi già presenti nell’organismo, rafforzandone l’azione e favorendo la digestione;

: sostengono l’attività degli enzimi digestivi già presenti nell’organismo, rafforzandone l’azione e favorendo la digestione; Polvere di riso : utile a ridurre l’acidità del contenuto dello stomaco;

: utile a ridurre l’acidità del contenuto dello stomaco; Calcio carbonato e citrati: anch’essi aiutano a neutralizzare l’acidità nello stomaco.

Biochetasi Pocket Digestivo

Biochetasi Pocket Digestivo è un integratore alimentare pensato per essere assunto rapidamente in caso di problemi digestivi. Risulta particolarmente utile quando si mangia fuori casa e si trovano difficoltà nel digerire.

Le pratiche compresse masticabili agiscono grazie a:

Calcio : utile a rafforzare l’azione degli enzimi digestivi;

: utile a rafforzare l’azione degli enzimi digestivi; Vitamine B1, B2 e B6: che contribuiscono alla trasformazione degli elementi presenti nel cibo in energia, favorendo quindi la digestione.

Data, la varietà di prodotti disponibili, è sempre bene descrivere i propri sintomi al medico o al farmacista, così da ricevere un consiglio sul giusto prodotto da acquistare.