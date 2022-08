Per avere un’abbronzatura perfetta è necessario riuscire a preparare la pelle all’esposizione al sole. Solo seguendo alcuni semplici trucchi naturali è infatti possibile ottenere un colorito ambrato grazie all’esposizione al sole. Vediamo insieme quali sono gli accorgimenti da tenere per avere un’abbronzatura davvero sana e uniforme.

Scrub per un’abbronzatura perfetta

Lo scrub permette di eliminare le cellule morte presenti sulla pelle e per questo è essenziale per preparare la cute all’esposizione al sole. Per favorire un’abbronzatura omogenea ed intensa è infatti essenziale preparare la pelle prima di esporsi al sole. Per farlo, il miglior modo è quello di esfoliare la pelle del corpo e del viso con uno scrub delicato.

Curare la propria dieta per un’abbronzatura perfetta

Una corretta alimentazione è essenziale per ottenere un’abbronzatura perfetta. Per favorire una buona pigmentazione, è necessario infatti seguire una dieta ricca di betacarotene e vitamine C, vitamina E e vitamina A già un mese prima di esporsi al sole. Suggeriamo quindi di consumare grandi quantità di frutta estiva come pesche, meloni e albiccocche oltre a verdure come carote, peperoni e pomodori.

Idratarsi è essenziale per un’abbronzatura invidiabile

Per abbronzarsi al meglio è anche molto importante idratarsi correttamente.

Proprio per questo è necessario bere a sufficienza ogni giorno: è bene bere almeno 2 litri di acqua in estate.

Un suggerimento che vi diamo è quello di consumare frutti ricchi di acqua come l’anguria per riuscire a restare ancora più idratati. Potete anche fare ricorso a tisane, centrifugati e succhi di frutta.

Abbronzatura: attenzione agli orari

Per ottenere un’abbronzatura invidiabile e mantenere in salute la pelle, è essenziale cercare di esporsi al sole esclusivamente negli orari corretti.

Solo evitando le ore centrali della giornata si possono infatti evitare problemi. L’esposizione al sole dovrebbe dunque avvenire al mattino fino alle 11 e al pomeriggio dopo le 16.