Dieta di Maria De Filippi: la forma fisica della conduttrice

È una delle conduttrici maggiormente amate e apprezzate della televisione. Oltre a catturare l’attenzione per il suo modo di condurre, Maria De Filippi sfoggia anche una discreta forma fisica grazie ad alcuni segreti di bellezza. Nei prossimi paragrafi sveliamo la dieta di Maria De Filippi e cosa mangia per tenersi così in forma a quasi 62 anni.

Dieta di Maria De Filippi

A breve compirà 62 anni, ma la regina di punta di Canale 5, ovvero Maria De Filippi, nonostante lo scorrere del tempo sembra sempre avere lo stesso fisico che allena e mantiene in forma grazie a tanti esercizi e una corretta alimentazione.

Il merito è dovuto alla dieta di Maria De Filippi che permette, alla nota conduttrice, di apparire sempre in discreta forma attirando l’invidia di molte altre donne che vorrebbero emularla.

Può vantare su un fisico molto tonico e asciutto a dispetto dell’età. Il segreto del suo fisico, oltre all’alimentazione e a ciò che consuma, dipende anche molto dal suo stile di vita. Uno stile di vita molto frenetico che la porta a spaziare da uno studio all’altro considerando i tanti programmi che conduce sia il giorno che la sera.

Dal momento che svolge un lavoro di conduttrice che la porta a stare a contatto con il pubblico, cura nel giusto modo il suo fisico grazie a una buona alimentazione, a una dieta attenta e a tanto sport che le permette di essere in forma ed elegante. Nella dieta di Maria De Filippi giocano un ruolo importante una buona e sana alimentazione, ma anche tanto sport che pratica tutto l’anno.

Dieta di Maria De Filippi: programma

Una conduttrice, una donna che conduce uno stile di vita alimentare molto leggero e con pochi sfizi. Nella dieta di Maria De Filippi l’alimentazione è molto leggera ed equilibrata. Un tipo di regime dimagrante che possono seguire tutti e che aiuta a essere maggiormente tonici, proprio come dimostra il fisico della nota conduttrice.

Si concede un piatto come la pasta soltanto una volta a settimana e mangia pochissima carne rossa prediligendo la bianca accompagnata da un piatto di pesce. Non ama i dolci, ma predilige molto le caramelle come si intravede quando conduce le varie trasmissioni televisive. Le caramelle le permettono di avere una buona salivazione e schiarirsi la voce, ma devono essere senza zucchero.

Si definisce un’amante della frutta e della verdura, oltre che dei latticini magri. Come si può intuire, la dieta di Maria De Filippi è molto ben bilanciata e sana con i giusti alimenti che non possono mancare in questo suo regime. Insieme a una alimentazione corretta, non manca poi una buona dose di attività fisica.

Ama moltissimo praticare diversi sport: dal crossfit al tennis fino allo sci. Ogni momento e stagione è indicato per praticare una vasta gamma di attività sportive. a tennis gioca almeno tre volte a settimana per poi dedicarsi al crossfit. Non mancano poi le passeggiate a cavallo a contatto con l’aria aperta e la natura.

