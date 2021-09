Cibi autunnali: i migliori per perdere peso dopo le vacanze

I cibi autunnali, che a breve primeggeranno sulle nostre tavole, sono noti anche per il benessere psicofisico in grado di apportare alla nostra persona, ma anche per la loro capacità di favorire la perdita di peso, se utilizzati secondo le modalità corrette. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fare.

Cibi autunnali

I cibi autunnali sono gustosi e ideali per perdere quei chili di troppo accumulati durante le vacanze perché ricchi di nutrienti importanti ed essenziali, sia per la perdita di peso e sia per il benessere psicofisico del proprio organismo.

A tale scopo, il nostro suggerimento non è quello di seguire una dieta vera e propria, impostata su una serie di programmi e abitudini rigide, ma assimilare cibi sani, tipici della stagione autunnale, in modo variegato e moderato per perdere peso.

Cibi autunnali: consigli

Quello che segue è l’elenco di alcuni tra i migliori cibi autunnali, da consumare regolarmente per perdere peso:

la Zucca , un tipico alimento autunnale, estremamente salutare perché ricco di beta carotene, che si converte in vitamina A, una volta consumato, e fibre che stimolano il senso di sazietà e spengono quello di fame;

, un tipico alimento autunnale, estremamente salutare perché ricco di beta carotene, che si converte in vitamina A, una volta consumato, e fibre che stimolano il senso di sazietà e spengono quello di fame; le Mele che, al pari della zucca, sono ricche di fibre, pertanto, spegnendo il senso di fame, sono un alimento ottimo per la perdita di peso. Inoltre, questo frutto è ricco di fitonutrienti e acqua, così da perdere anche i liquidi in eccesso, favorire l’idratazione e contrastare la ritenzione idrica;

che, al pari della zucca, sono ricche di fibre, pertanto, spegnendo il senso di fame, sono un alimento ottimo per la perdita di peso. Inoltre, questo frutto è ricco di fitonutrienti e acqua, così da perdere anche i liquidi in eccesso, favorire l’idratazione e contrastare la ritenzione idrica; i Cavoletti di Bruxelles , che appartengono a quella categoria chiamata “verdure crocifere”, della quale fanno parte anche i broccoli, il cavolfiore e la verza;

, che appartengono a quella categoria chiamata “verdure crocifere”, della quale fanno parte anche i broccoli, il cavolfiore e la verza; la Farina d’Avena , ottima se consumata a colazione. Sebbene non sia un alimento tipicamente dietetico, tuttavia, questa è ricca di beta glucano, noto per la sua capacità di regolare la glicemia e mantenere l’organismo sazio, per un periodo di tempo piuttosto lungo;

, ottima se consumata a colazione. Sebbene non sia un alimento tipicamente dietetico, tuttavia, questa è ricca di beta glucano, noto per la sua capacità di regolare la glicemia e mantenere l’organismo sazio, per un periodo di tempo piuttosto lungo; le Patate Dolci, usate molto spesso come alternativa alle patate bianche. Sebbene i due alimenti abbiano valori nutrizionali impressionanti e sono ricchi di amido, le patate dolci non sono ideali per i vari processi di trasformazione (basti pensare alle patatine in busta o alle patatine fritte). Questo particolare le rende un alimento dietetico interessante.

Cibi autunnali: miglior integratore

Come abbiamo appurato dalla lettura dei paragrafi che seguono, i cibi autunnali sono gustosi e ottimi per intraprendere un percorso di benessere psicofisico che, gradualmente, porta anche ad una graduale, ma effettiva perdita di peso, in modo sano e per nulla traumatico per la persona che decide o ha bisogno di perdere peso.

Quando si segue una dieta, tuttavia, il modo migliore che si ha, per velocizzare il raggiungimento del fine ultimo e fare in modo che i risultati ottenuti si mantengano costanti nel tempo, è quello di integrare ad essa l’assunzione di un integratore alimentare che non vanifichi gli sforzi effettuati

