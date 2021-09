Dieta di Eleonora Daniele: come è dimagrita dopo la gravidanza

La dieta non può essere intesa come un programma universale, al quale chiunque aderisce raggiungendo lo stesso risultato, al contrario, è un percorso personalizzato, grazie al quale perdere peso, senza tuttavia compromettere il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme come.

Dieta di Eleonora Daniele

A breve rivedremo Eleonora Daniele sui nostri schermi televisivi, ma senza alcuna ombra di dubbio, nell’ultimo periodo, si sente molto spesso parlare della bella conduttrice per la sua ritrovata forma smagliante, dopo la nascita della sua piccola Carlotta, avvenuta lo scorso maggio 2020.

Allo scopo di ritornare in forma e perdere in pochissimo tempo 20 kg, Eleonora Daniele ha affermato di non aver stravolto particolarmente le sue abitudini alimentari, ma di essere stata, al contrario, molto più attenta, assimilando regolarmente cibi genuini e salutari e integrando al nuovo stile alimentare un regolare esercizio fisico.

Dieta di Eleonora Daniele: consigli

Uno stile di vita sano è alla base di una vita serena e in salute, allo scopo di perdere peso e restare in forma, sia che abbiate partorito da poco e sia che vogliate, semplicemente, perdere qualche chilo di troppo.

La dieta di Eleonora Daniele poggia su questo principio essenziale, pertanto, se avete partorito da poco, oppure, desiderate perdere qualche chilo di troppo, potreste seguire il suo stesso stile di vita, che include l’assimilazione regolare di frutta e verdura, i frullati biologici e ogni altro alimento sano, non processato, consumato in porzioni limitate.

Allo stesso tempo, limitate il consumo degli zuccheri o, se possibile, almeno per i primi tempi, limitateli e ricordate di bere sempre molta acqua nel corso della giornate, per restare idratati, combattere la cellulite e contrastare gli effetti dannosi della ritenzione idrica.

Quanto all’attività sportiva, Eleonora Daniele si è dedicata all’aerobox, una disciplina sportiva che riunisce l’aerobica, le arti marziali e la boxe.

