Tisana ai fiori di lavanda secchi: come prepararla e i benefici

La tisana con i fiori di lavanda secchi è una bevanda davvero ricca di benefici per chi la consuma. Scopriamo quali sono i motivi principali per prepararla a casa.

Tisana rilassante con fiori di lavanda secchi

La tisana realizzata con fiori secchi di lavanda è una bevanda molto apprezzata per via delle sue proprietà rilassanti.

Uno dei principali motivi per preprare questa bevanda quindi è proprio legata al fatto che si tratta di una tisana rilassante.

Realizzare quindi una tisana con fiori secchi di lavanda è un ottimo modo per avere una bevanda in grado di rilassare il corpo. Suggeriamo quindi di berne una tazza prima di andare a dormire allo scopo di migliorare il sonno.

Le proprietà della tisana con fiori secchi di lavanda

Le proprietà della tisana con fiori secchi di lavanda sono davvero molte.

Questa bevanda infatti è utile per ridurre gli stati di ansia e tutti i sintomi correlati come ad esempio il mal di testa, le palpitazioni e l’insonnia.

La bevanda in questione aiuta anche a migliorare l’umore e risulta essere un ottimo aiuto nei casi di esaurimento nervoso.

La tisana è poi in grado di regalare dei benefici anche in altri modi, infatti si tratta di un prodotto carminativo, diuretico, antispasmatico, digestivo e antisettico.

Agisce infine come antiossidante e come tonico sul sistema nervoso.

Come preparare la tisana con i fiori di lavanda secchi

Preparare la tisana con i fiori di lavanda secchi è davvero molto semplice, infatti basta semplicemente procurarsi un cucchiaino di fiori secchi di lavanda e una tazza di acqua.

Per prima cosa è necessario mettere a bollire un pentolino di acqua e spegnere poi il fuoco. Aggiungete anche i fiori di lavanda essiccati e lasciate in infusione per almeno dieci minuti tenendo coperto con un coperchio.

A questo punto filtrate utilizzando un colino e bevete immediatamente la tisana ancora calda.