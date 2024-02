Lo sapevate che i cibi pronti creano dipendenza? Ecco svelato se e perché esiste un legame tra cibo pronto e dipendenza, spiegato dagli studiosi.

Cibi pronti e dipendenza: il legame spiegato dagli studiosi

I cibi pronti, o ultraprocessati, spesso creano dipendenza. Molte ricerche di studiosi infatti si concentrano su questo tipo di legame. Ma scopriamo cosa accade e perché i cibi spesso malsani ossia già pronti possono diventare un qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Partiamo da quali sono i cibi pronti ultra processati:

Bevande gassate e zuccherate,

merendine confezionate,

creme spalmabili,

fette biscottate e cereali,

salse già pronte,

pizze confezionate,

bastoncini di pesce,

wurstel,

hamburger,

zuppe confezionate,

veg-burger e hamburger vegani.

I cibi pronti secondi gli studiosi creano una dipendenza del 14% per gli adulti e del 12 per i bambini. Il dato che preoccupa gli esperti è soprattutto il 12% nei bambini. Ma c’è di più: nelle persone in forte sovrappeso l’indice di dipendenza arriva al 50 per cento. Un adulto su sette e un bambino su otto potrebbero essere dipendenti da alimenti già pronti, secondo una meta-analisi condotta su 281 studi scientifici condotta da ricercatori statunitensi, brasiliani e spagnoli.

Oltre alle conseguenze sulla salute, questi alimenti produrrebbero un livello di assuefazione tanto da stimolare a un consumo ricorrente, tipico della dipendenza. Tra questi i sintomi di: desiderio intenso, astinenza, minore controllo sull’assunzione e uso continuato nonostante conseguenze come obesità, disturbo da alimentazione incontrollata, cattiva salute fisica e mentale e peggior qualità di vita.

Cibi pronti e dipendenza: conseguenze

I cibi pronti sono in aumento di popolarità e spesso vengono inseriti nelle diete per praticità, sapore gratificante e costo relativamente basso. Tuttavia, questi cibi causano preoccupanti conseguenze, tra cui possono creare dipendenza.

Secondo i ricercatori, “i carboidrati raffinati o i grassi aggiunti evocano livelli simili di dopamina nello striato cerebrale come le sostanze che creano dipendenza come la nicotina e l’alcol”, secondo questo gli studiosi affermano che cibi pronti, ossia ultra processati, anche conseguenze dannose non solo per la salute fisica ma anche mentale poiché possono creare dipendenza.

Anche la velocità con cui questi alimenti processati forniscono carboidrati e grassi all’intestino potrebbe svolgere un ruolo nel loro “potenziale di dipendenza”.