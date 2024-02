Laura Torrisi attrice, showgirl ed ex modella siciliana ma toscana d’adozione, è stata legata all’attore Leonardo Pieraccioni da cui ha avuto sua figlia, Martina. Oggi splendida 44enne, Torrisi ha raccontato la sua dieta per la celiachia.

La dieta di Laura Torrisi

Laura Torrisi, attrice italiana, 44 anni, è da sempre considerata una delle donne più belle del cinema e tv italiana. L’ex compagna del famoso attore e regista Leonardo Pieraccioni, ha una figlia. La Torrisi ha però esordito in tv grazie al noto reality show di canale 5, il Grande Fratello. Dopo ha intrapreso la carriera da attrice, prendendo parte a diverse fiction Mediaset e protagonista del film di Pieraccioni “Una moglie bellissima”.

Incinta della sua prima figlia, Laura ha scoperto una difficile patologia, l’endometriosi con cui combatte da tantissimi anni, che ha scoperto con la nascita di Martina. Per lei non è stato affatto un bel periodo, infatti, ha sofferto anche di depressione. Ma Laura Torrisi, è ritornata a sorridere e le sue condizioni di salute attuali sono migliorate.

Lontana da tanti anni dal piccolo schermo, oggi Laura a 44 anni, dimostrati molti di meno, è attivissima sul suo profilo Instagram, infatti, ogni giorno pubblica delle storie oppure dei post per tenere aggiornato il suo milione di fan. Oggi non recita più come una volta ma lavora come testimonial di marchi molto famosi e sembrerebbe aver accettato una nuova proposta al cinema. Sempre bellissima e super in forma, la Torrisi ha dovuto superare un altro problema di salute legato alla celiachia che ha scoperto solo nel 2009 a seguito di continui problemi di digestione.

Da allora ha rivoluzionato la sua dieta mangiando sempre e solo la pasta senza glutine. “Divoravo il cibo come un camionista, ma assimilavo pochissimo ed ero continuamente afflitta da problemi di digestione e da attacchi di diarrea”, ha detto Laura.

Vivere da celiaci anche per lei non è facile in quanto non si tratta solo di sostituire pane, pasta e carboidrati in genere, ma perfino le gomme da masticare e anche alcuni tipi di affettati contengono glutine. “Devo sempre fare molta attenzione: se la pasta che mangio, per fare un esempio, viene girata con la stessa forchetta usata per la pasta normale, ho disturbi anche seri”, racconta l’attrice. La sua predilezione nella dieta è per i primi piatti.

