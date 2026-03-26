Ciclo di meditazione a UniMC con relatori nazionali e internazionali

Negli spazi dell’Università di Macerata si terrà un ciclo dedicato alla meditazione e alla presenza mentale, pensato per offrire strumenti pratici di riflessione e cura di sé. Questo percorso, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici di UniMC, mette a confronto prospettive teologiche, psicologiche e pedagogiche attraverso interventi pubblici. In chiave accademica, l’iniziativa è collegata alla possibilità di ottenere CFU riconosciuti come altre attività formative, con procedure ufficiali di attestazione della partecipazione.

Il ciclo è strutturato in quattro appuntamenti distribuiti tra febbraio e marzo 2026: ogni incontro affronta un tema specifico con relatori di rilievo. L’obiettivo è coniugare pratica e riflessione teorica: la proposta interessa non solo chi cerca strumenti di benessere personale ma anche chi vuole inserirne il riconoscimento all’interno del proprio piano di studi, in particolare gli studenti dei corsi L-11 e LM-37.

Programma e relatori

Il calendario prevede interventi pubblici con orari e sedi ufficiali. Il 18 febbraio 2026 alle ore 18 l’incontro con Rosanna Virgili affronterà la meditazione nella spiritualità biblica (aula “Omero Proietti”, via Garibaldi 20, Macerata). Il 2 marzo 2026 alle ore 18 Franco Fabbro parlerà de i frutti etici della meditazione nella stessa aula. Il 9 marzo 2026 alle ore 18 Luigina Mortari proporrà una riflessione su meditazione e cura di sé, infine il 18 marzo 2026 alle ore 21 Matteo M. Zuppi interverrà su meditazione, condivisione, speranza nell’Auditorium UniMC (via p. Matteo Ricci n. 2, Macerata).

Luoghi e modalità pratiche

Gli incontri si svolgono prevalentemente in presenza, in aule e auditorium storicamente dedicate ai seminari universitari. Per garantire il riconoscimento delle presenze, ogni evento prevederà un foglio di firma: l’elenco dei partecipanti sarà poi inviato alla Segreteria Studenti che provvederà all’accreditamento ufficiale. È importante conservare ogni attestazione richiesta e seguire le istruzioni indicate dagli organizzatori per ottenere i CFU previsti.

Accreditamenti e valore formativo

Per gli studenti dei corsi di laurea in Lingue (classi L-11 e LM-37) sono previste modalità specifiche di riconoscimento: la proposta di accreditamento per il ciclo “Meditazione e presenza mentale” assegna 1 CFU per la partecipazione a due incontri, fino a un massimo di 2 CFU, accreditabili come altre attività formative. La prassi prevede la raccolta delle firme durante gli eventi e la trasmissione dei registri alla Segreteria, che formalizzerà l’inserimento dell’attività nel piano didattico dello studente.

Esempi di altre iniziative accreditate

Il dipartimento accredita numerose attività culturali e formative: tra le proposte citate figurano il Macerata Humanities Festival (14-17 ottobre 2026) con attribuzione fino a 3 CFU, un ciclo di seminari intitolato “Filosofie in traduzione” (27 febbraio–6 marzo 2026) della prof.ssa Íris Fátima da Silva Uribe con riconoscimenti per ogni seminario, e la conferenza internazionale “Afro-descendant Narratives and Plural Identity Trajectories” (15-17 aprile 2026) anch’essa accreditabile. Altre attività, come laboratori, mostre e convegni, prevedono modalità di attestazione tramite elenchi firmati.

Come partecipare e ottenere il riconoscimento

Per aderire agli incontri è sufficiente presentarsi nelle sedi indicate agli orari pubblicizzati; gli studenti che intendono chiedere l’accreditamento devono firmare i registri di presenza e, se richiesto, consegnare relazioni brevi o elaborati, secondo le modalità descritte per ciascuna attività. L’accreditamento automatico per specifici laboratori viene gestito mediante invio degli elenchi dagli organizzatori alla Segreteria Studenti, che procede con la registrazione dei CFU nel piano carriera.

Partecipare a questi appuntamenti significa unire sviluppo personale e opportunità formativa: la pratica della meditazione viene proposta come strumento di auto-cura e riflessione etica, mentre il riconoscimento universitario permette di tradurre l’impegno culturale in crediti utili al percorso di studi. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti si consiglia di consultare il sito ufficiale di UniMC e i canali del Dipartimento di Studi Umanistici.