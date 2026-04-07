Declino del fumo ma boom delle e-cig tra i giovani in Europa

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha registrato un calo del consumo di tabacco combusto, ma insieme a questo progresso emergono segnali preoccupanti legati a dispositivi alternativi. Secondo la valutazione della Commissione Europea, la quota di fumatori è passata dal 28% al 24% della popolazione rispetto al periodo iniziale considerato, un risultato che riflette l’impatto delle politiche di controllo e delle misure fiscali. Tuttavia, il rapporto mette in evidenza che i benefici ottenuti non sono uniformi: l’apparizione e la diffusione dei nuovi prodotti stanno cambiando il panorama del consumo.

Il documento segnala inoltre conseguenze misurabili sul piano della salute e dell’economia: nel 2026 il fumo è associato a oltre 535.000 decessi nell’UE e quasi 14,5 milioni di anni di vita persi a causa di disabilità, con un onere economico stimato in circa 80,7 miliardi di euro all’anno tra costi diretti e indiretti. Questi numeri sottolineano perché la regolamentazione rimanga un tema centrale, soprattutto se si considera la rapida evoluzione del mercato e le strategie di promozione che sfruttano canali digitali.

Bilancio delle misure e risultati ottenuti

Le norme europee sul tabacco, tra cui la direttiva sui prodotti del tabacco (TPD) e le regole sulla pubblicità, hanno prodotto effetti concreti: la diminuzione delle vendite di tabacco tradizionale e la riduzione della mortalità correlata sono indici del loro successo. Il rapporto attribuisce una parte significativa del calo delle vendite—circa il 40%—alle politiche fiscali che hanno elevato il prezzo dei pacchetti, mentre altre misure come l’etichettatura e la tracciabilità hanno migliorato il funzionamento del mercato interno. In sintesi, le norme armonizzate hanno rafforzato controlli e coerenza tra Stati membri, favorendo una riduzione del danno complessivo legato al tabacco combusto.

Riduzioni rilevanti ma differenziate

Il decremento è particolarmente marcato in alcune fasce d’età, soprattutto tra i giovani, ma resta meno pronunciato tra gli over 55, che continuano a subire l’impatto del tabacco tradizionale. Le politiche esistenti hanno dunque conseguito risultati importanti, anche se l’efficacia non è omogenea. L’analisi evidenzia come gli strumenti normativi abbiano ridotto la visibilità della pubblicità tradizionale, migliorando la protezione generale, ma le trasformazioni del mercato richiedono adeguamenti continui per mantenere questi benefici nel tempo.

Nuove sfide: prodotti a base di nicotina e comportamenti giovanili

Parallelamente al calo del fumo tradizionale, l’uso di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato è aumentato in modo rilevante. L’uso quotidiano di e-cig è salito dall’1% del 2026 all’1,7% nel 2026, con un incremento più accentuato tra chi ha meno di 30 anni (da 1,4% a 3%). Inoltre, tra i 15 e i 19 anni una quota significativa degli inizi al consumo di nicotina avviene proprio tramite l’uso regolare di e-cig: circa un giovane su cinque ha dichiarato di aver iniziato così. Questi dati sollevano il dubbio che i nuovi dispositivi possano rappresentare una porta d’ingresso alla dipendenza.

Mercato e marketing digitale

Il valore commerciale di questi prodotti è esploso: il mercato delle sigarette elettroniche è cresciuto in termini di valore in misura a due cifre e, dal 2013 al 2026, il comparto del tabacco riscaldato è passato da volumi quasi simbolici a una dimensione miliardaria. Le pratiche promozionali via social media e piattaforme digitali contribuiscono a renderli più appetibili, soprattutto grazie a design accattivanti e comunicazioni mirate. Il rapporto avverte che, senza misure mirate a limitare la promozione online, i progressi ottenuti contro il fumo potrebbero essere erosi da una nuova epidemia di dipendenza da nicotina tra i giovani.

Verso una revisione normativa e prospettive

Per rispondere a queste evoluzioni, la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di rivedere il quadro legislativo e avviare una valutazione d’impatto e consultazioni pubbliche su vasta scala. Nell’ambito del Piano “Cuori Sicuri” è prevista per il 2026 una revisione complessiva, con l’obiettivo di aggiornare norme su prodotti, tassazione e strumenti di controllo della pubblicità digitale. Tra le ipotesi allo studio figurano misure per limitare l’attrattività dei nuovi dispositivi, rafforzare le restrizioni sui canali online e adeguare la tassazione per ridurre l’accessibilità, soprattutto tra i giovani.

La sfida per i prossimi anni sarà quindi bilanciare i risultati già raggiunti nella riduzione del fumo convenzionale con azioni efficaci contro la diffusione dei nuovi prodotti. Proteggere la salute pubblica richiederà norme aggiornate, interventi mirati sulla comunicazione digitale e politiche fiscali calibrate per disincentivare l’uso tra le fasce più vulnerabili, mantenendo l’obiettivo di una Tobacco-Free Generation come stella polare delle strategie future.