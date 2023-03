Dieta: quanta pizza è possibile mangiare?

La pizza è uno dei piatti maggiormente consumati in ogni occasione e momento: dalla merenda sino alle serate con gli amici. Un alimento che è ammesso anche nella dieta, a patto però di sceglierla con ingredienti sani e naturali, evitando quelle troppo caloriche e ricche di tantissimi grassi. Scopriamo quanta assumerne e quale scegliere.

Dieta e pizza

Quando si segue un regime alimentare dimagrante bisogna eliminare dalla tavola alcuni cibi che sono ricchi di grassi e condimenti. Tra gli alimenti da evitare vi è anche la pizza, ma secondo gli esperti del settore, è possibile inserirla soltanto se si seguono alcuni consigli e accorgimenti, oltre a fare attenzione ai condimenti.

Dopo la pasta, è sicuramente uno dei piatti maggiormente apprezzati e amati un po’ in tutto il mondo, non solo in Italia. Un piatto e pasto del genere si abbina molto bene a serate divertenti, cene con amici, ecc. Per questo rinunciare a questo piatto può essere molto difficile, ma secondo il parere della nutrizionista è possibile assumerla anche in un regime dietetico.

Secondo la D.ssa Paola De Luca, nutrizionista ed esperta nel campo dell’alimentazione, è un cibo che può essere inserito in un programma dietetico, ma bisogna fare attenzione a come prepararla. Si raccomandano ingredienti semplici e leggeri, di qualità soprattutto se fatti in casa. Una pizza in casa è una ottima alternativa alle altre che si trovano in pizzeria che sono più grasse e caloriche.

A seconda dell’impasto, della farina e di aggiunte varie come peperoni, tonno e acciughe, può avere calorie che vanno dalle 700 alle 1500 calorie. Quindi, è bene sceglierla con i giusti condimenti e che non sia eccessivamente calorica.

Dieta e pizza: consigli

Essendo parte dei carboidrati, quindi da bandire nella dieta, potrebbe non andare bene, ma eliminare del tutto questo nutriente dal proprio schema alimentare rischia di essere alquanto controproducente e dannoso per l’organismo, in generale. Nel caso non si riuscisse a rinunciare a questo alimento, è possibile optare per la classica margherita che ha 266 calorie per circa 100 grammi.

In base al parere della nutrizionista, all’interno di un regime dietetico è possibile optare per una pizza marinara con pomodoro e origano oppure con una con aggiunta di verdure. No alle pizze in scatola, da supermercato, perché con ingredienti di bassa qualità. Bisogna anche evitare quelle con varie aggiunte come salsiccia, wurstel, ecc.

Per seguire una dieta, sono ottime da consumare le pizze a base di bresaola, rucola e parmigiano oltre a quelle con le verdure grigliate. Consigliata anche la prosciutto e funghi. Si può poi scegliere di prepararla con farine integrali che sono ricche di fibre e maggiormente salutari rispetto alle raffinate che hanno proprietà antinfiammatorie.

Prima della pizza, per evitare di ingrassare si potrebbero consumare delle verdure croccanti come i finocchi o le carote che possono limitare l’assorbimento dei carboidrati dovuti al consumo di questo alimento. No al dolce a fine pasto perché aumenta le calorie e i depositi di grasso. Mangiare una pizza a settimana è il modo giusto per mantenersi in forma.

Dieta e pizza: integratore

Al consumo di pizza da inserire nella dieta e per evitare di ingrassare, ma di saziarsi nel modo corretto, si consiglia di aggiungere una formula alimentare di grande efficacia. Un integratore alimentare dimagrante come Spirulina Ultra permette infatti di aiutare a dimagrire rapidamente e in modo sano.

Questo prodotto di origine italiana, consentito e ammesso anche dagli esperti, permette di ridurre il fabbisogno calorico quotidiano aiutando a smaltire i chili superflui, bruciare le calorie. Va a rafforzare il metabolismo dei vari nutrienti per una perdita di peso maggiormente rapida e a limitare la fame poiché sazia nel modo giusto.

Un integratore alimentare che funziona molto bene anche perché i suoi componenti non causano effetti collaterali o controindicazioni dal momento che sono a base di elementi naturali come l’alga spirulina che blocca le riserve di grasso e la gymnema che regola il metabolismo di carboidrati e lipidi diminuendo il senso di fame e saziando.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli esperti consigliano di assumere fino a due compresse di Spirulina Ultra poco prima dei pasti con un bicchiere di acqua per tornare rapidamente in forma.

questo integratore, originale ed esclusivo, quindi non ordinabile nei negozi oppure online, si acquista soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto per non incorrere in truffe. Qui il consumatore immette i dati personali nel modulo approfittando dell’offerta di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200. Per il pagamento si sceglie tra Paypal, contanti al corriere e carta di credito.