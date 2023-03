L’insufficienza venosa è una malattia della circolazione sanguigna caratterizzata da un ritorno difficoltoso del sangue dalle gambe al cuore. Si tratta di un disturbo molto diffuso nella popolazione, che colpisce soprattutto le donne e tende ad aggravarsi nella stagione estiva. Ecco dieta consigliata per chi soffre di insufficienza venosa cronica.

Insufficienza venosa cronica: la dieta consigliata

L’insufficienza venosa cronica è favorita dalla presenza di alcuni fattori predisponenti, come l’ ereditarietà, l’eccesso di peso, uno stile di vita sedentario, la cattiva alimentazione, il tipo di attività lavorativa, squilibri ormonali e particolari condizioni fisiche come la gravidanza.

In particolare, l’attitudine alla sedentarietà e uno scorretto regime alimentare rappresentano i principali fattori di rischio dell’insufficienza venosa, pertanto, la regolare attività fisica e una varia, corretta ed equilibrata alimentazione sono le prime forme di trattamento della patologia.

Lo scopo della dieta sarà quello di prevenire l’eccesso di peso, che potrebbe aggravare o favorire le gambe gonfie e un difficile ritorno sanguigno, oltre che garantire l’apporto di alcuni macro e micronutrienti fondamentali per facilitare la corretta circolazione del sangue e contrastare le vene varicose.

Nella dieta consigliata per chi soffre di insufficienza venosa cronica:

Privilegiare alimenti ricchi di polifenoli (flavonoidi/antociani), cioè antiossidanti di colore rosso-viola che agiscono sul tono e sull’elasticità dei vasi e dei capillari, aiutando la risalita del sangue;

Preferire alimenti ricchi di vitamina C , un micronutriente con potere antinfiammatorio naturale e protettore dei vasi sanguigni;

Alimenti ricchi di betacarotene, precursore della vitamina A, che contribuisce a migliorare la microcircolazione;

Garantire il giusto apporto di potassio, elemento indispensabile per la contrazione muscolare e per la salute di tutto l’apparato cardiocircolatorio;

Favorire il consumo di alimenti ricchi di Omega 3, cioè acidi grassi polinsaturi con azione preventiva sulla salute delle vene e del cuore;

Limitare gli alimenti ricchi in grassi saturi ;

Limitare gli zuccheri semplici , in quanto un loro eccesso causa l’incremento di peso;

Limitare il sodio.

Insufficienza venosa cronica: i cibi consigliati

Acqua, bere almeno 1,5-2 litri di liquidi al giorno (preferibilmente acqua oligominerale naturale). Si possono bere anche tisane come la tisana al rusco, ed infusi purché non zuccherati. L’idratazione è fondamentale per un buon funzionamento del sistema cardiovascolare;

Verdura cruda o cotta, consumarne almeno una porzione ad ogni pasto. Preferire, in particolare, peperoni e pomodori crudi, poiché ricchi di vitamina C, ma anche radicchio, lattuga, etc., e le verdure di colore rosso-arancione (come zucca e carote) per il loro elevato contenuto di betacarotene;

Frutta. Consumarne due-tre porzioni al giorno preferibilmente con la buccia (naturalmente se commestibile e ben lavata).