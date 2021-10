Amanita Muscaria: proprietà e benefici per corpo e salute mentale

Amanita muscaria, noto anche come mosca agarica, ovolo malefico o ovolaccio, è un fungo che cresce nei sottoboschi di Europa, Asia e America. Di colore rossiccio, il cappello presenta numerose macchie che variano dal bianco al giallo, è un fungo velenoso e psicoattivo, uno dei tanti del genere Amanita.

Il nome mosca agarica deriva dal fatto che fin dal Medioevo veniva comunemente usato come moschicida ed è stato anche usato nelle culture sciamaniche per connettersi con il mondo degli spiriti.

Tra le varie sostanze isolate dall’amanita muscaria, il principale composto velenoso è l’acido ibotenico, una neurotossina. Tuttavia, usando una tecnica specifica di essiccazione del fungo, la maggior parte del pericoloso acido ibotenico viene convertito in muscimolo (psicoattivo), che è molto meno tossico per l’essere umano.

Questo composto viene utilizzato da secoli, nelle varie medicine tradizionali, grazie alle sue proprietà in grado di guarire e alleviare diversi disturbi.

Amanita Muscaria: le proprietà e i benefici per la salute

Il muscimolo contenuto nell’amanita muscaria essiccata, è in grado di stimolare il sistema parasimpatico agendo pertanto sugli stimoli nervosi.

Dagli usi tradizionali derivanti da diverse culture, apprendiamo che:

È stato usato per aiutare ad affrontare la menopausa e i suoi effetti mitigando l'agitazione eccessiva, crampi intestinali e vescicali e altri sintomi accompagnati da dolore e irrequietezza.

L'applicazione esterna del fungo essiccato o della tintura massaggiati sulla zona dolente o come impacco, è usata come analgesico e antidolorifico contro dolori muscolari e articolari, distorsioni, infiammazioni, artrite, mal di gola e altre fonti di dolore, infiammazioni e gonfiore.

La tintura può anche essere applicata su infezioni esterne, ad esempio micosi alle unghie e condizioni della pelle. Infatti sembra che aiuti a combattere i microbi grazie proprietà del micelio (apparato radicale)

Per uso interno le gocce di tintura possono essere utilizzate per migliorare coscienza e lucidità per un breve periodo se poste sotto la lingua.

Può aumentare forza, vitalità, energia e resistenza,

Può rafforzare significativamente il sistema immunitario,

Sembra utile come antidepressivo.

Un assunzione costante ai dosaggi raccomandati, sembra possa anche aiutare a purificare e disintossicare il corpo grazie alle sue proprietà chelanti (assorbe i metalli pesanti).

Il muscimolo è attualmente in sperimentazione per la cura della malattia di Parkinson e negli stati depressivi minori. Una recente ricerca infatti sta svelando che aiuta il benessere mentale e rafforza la salute psicologica aumentando la sensazione di rilassamento.

Benefici e proprietà dell’Amanita Muscaria come rimedio omeopatico

Agaricus Muscarius è un rimedio omeopatico ottenuto dalla tintura madre di Amanita Muscaria eformulato in granuli o gocce.

Viene simpaticamente definito “il rimedio dell’ubriaco” e la caratteristica dell’Agaricus Muscarius, è la sensazione che si prova come di essere toccati da aghi ghiacciati.

In genere si usa in tutti i casi in cui vi sia alterazione del sistema nervoso centrale o alterazioni della sensibilità, in particolare nei casi in cui:

sintomi da abuso di bevande alcooliche

vertigini

geloni

circolazione del sangue più lenta tipica degli anziani,

difficoltà a concentrarsi,

lentezza ad apprendere e a camminare, tipica dei bambini che hanno difficoltà di concentrazione,

memoria debole, scarsa resistenza allo studio

febbre, delirio con brividi di freddo che percorrono la schiena

cefalea

spasmi, tremori, tic e convulsioni

prurito

dolori alla colonna vertebrale

orecchie, viso, mani e piedi gonfi e caldi

nausea e vomito con eruttazioni e singhiozzo,

diarrea e borbottii del ventre

irritazione delle mucose con respirazione difficile e tosse

prolasso post-climaterio dell’utero

Amanita Muscaria: precauzioni e dosaggio per godere di benefici e proprietà senza pericoli

Ad eccezione di alcuni paesi, l’amanita Muscaria non è un fungo limitato o proibito, ed è quindi possibile acquistarlo on line presso rivenditori autorizzati e certificati, tuttavia in Italia è legalmente riconosciuto come velenoso e l’uso di tale fungo come sostanza stupefacente, oltre ad essere illegale può indurre in coma e morte da overdose.

Bisogna ricordare che molti funghi simili della famiglia Amanita possono essere letali, quindi si deve essere sicuri di ciò che si acquista, per acquistare Amanita Muscaria di buona qualità, è bene quindi richiedere la garanzia di stare effettivamente ricevendo un prodotto legittimo e sicuro.

Il dosaggio adeguato è una questione individuale, che cambia non solo da persona a persona, ma anche per la stessa persona in momenti diversi, a seconda dell’attuale carico di neurotossine.

Anche la quantità di muscarina (sostanza chimica attiva dell’acetilcolina) presente nel fungo varia, da un fungo all’altro, e anche all’interno dello stesso fungo.

È quindi meglio prendere una piccola quantità alla volta e monitorare gli effetti.

In ogni caso è sempre bene consultare il rivenditore autorizzato o un omeopata nel caso del rimedio già pronto.

Attenzione: