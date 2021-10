Diletta Leotta: cosa mangia la conduttrice sportiva

Diletta Leotta è di certo uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. La conduttrice sportiva infatti vanta un grande fascino grazie al suo straordinario aspetto oltre che grazie alla sua bravura davanti alle telecamere. La donna per restare in forma cura molto la sua alimentazione: scopriamo quindi la dieta della Leotta e impariamo a conoscere i suoi segreti.

Diletta Leotta: ecco la sua dieta

Diletta Leotta è una conduttrice televisa molto apprezzata per il suo aspetto fisico. Per mantenersi in forma la donna segue un regime alimentare specifico e molto sano che le permette di non prendere chili.

La donna in realtà non fa molte rinunce, ma comunque presta attenzione a non esagerare mai con il cibo. I suoi pasti sono quindi regolari e sani, ma essendo una buona forchetta a volte ama anche concedersi qualcosa in più.

Essendo di origini siciliane, la Leotta ama godersi quindi qualche sfizio a tavola. In realtà però questi sgarri non sono frequenti e quindi non ledono alla linea della donna.

Cosa mangia Diletta Leotta

Per restare in forma, Diletta Leotta consuma ogni giorno un gran numero di centrifugati e di frullati.

Fin dal mattino infatti la conduttrice sportiva consuma questi prodotti che le consentono di iniziare al meglio la giornata senza introdurre molte calorie.

Diletta Leotta a colazione infatti si prepara sempre un centrifugato realizzato con carote, mele e zenzero. Questo le consente di fare il pieno di vitamine e di energie.

L’allenamento di Diletta Leotta

Per mantenere un fisico perfetto, Diletta Leotta pratica anche molta attività fisica. La donna infatti si allena regolarmente preticando molti esercizi a corpo libero, ma utilizza anche i pesi e gli elastici. Grazie a questi strumenti, la conduttrice sportiva esegue attività aerobica.

La Leotta ama anche praticare lo yoga e per questo esegue questo tipo di esercizio molto di frequente.