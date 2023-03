Cimici a marzo: come prevenire l’invasione in casa

Nel mese di marzo, mentre si pranza o si gode il primo sole di questo periodo, di essere disturbati e interrotti da alcuni ospiti che non sono molto graditi. Stiamo parlando delle cimici, che sono presenti anche in questo periodo. Scopriamo le cause della loro presenza e anche come evitare una loro invasione in casa.

Cimici a marzo

Nonostante si è giunti al mese di marzo, sembra che quest’anno le cimici non vogliano abbandonare le abitazioni e infatti è possibile ancora trovarle in alcuni angoli. Non solo i giardini e gli orti, ma anche le case sono prese d’assalto da questi insetti che giungono in casa dove trovano sicuramente riparo e il luogo ideale.

Come ben si sa, ne esistono di diverse specie: la verde che è la più comune, ma anche la marrone, nota come cimice asiatica proprio perché proviene da quelle zone del mondo e quindi da paesi come Cina, Giappone e Taiwan. Invadono le case per sfuggire al freddo, ma nel mese di marzo sono ancora presenti.

In casa possono nascondersi in luoghi alquanto improbabili che non si immaginano neanche come nei cassetti della biancheria, nei sottovasi, ma anche tra le sedie e le sdraio del giardino di casa. Amano poi molto stare tra i cuscini del divano, negli interstizi delle sedie oppure lungo i balconi e davanzali di casa.

Cimici a marzo: cause

Il mese di marzo, nonostante le giornate maggiormente miti e il tempo soleggiato che giunge, ecco che sul balcone possono giungere ancora le cimici. Sono diversi i motivi e le ragioni per cui continuano a essere ancora presenti e ritrovarle nelle abitazioni non è mai piacevole, anzi, il più delle volte, è alquanto fastidioso.

Notare questi insetti è molto facile perché si trovano un po’ ovunque. Nel mese di marzo, considerando che in alcune regioni fa ancora freddo è possibile che questi insetti, non tollerando le basse temperature, possano entrare in casa dove sono certe di trovare riparo e rifugio in attesa di un clima più mite per la loro sopravvivenza.

Inoltre, le cimici sono insetti che, pur non avendo particolari antagonisti naturali, tendono a riprodursi in modo rapido, il che spiega la loro presenza anche nel mese di marzo. Le finestre e i muri delle case possono essere luoghi da dove giungono per poi intrufolarsi nelle abitazioni. Il clima soleggiato di questo periodo può sicuramente contribuire alla loro presenza.

Per prevenirne l’invasione e tenerle lontano dalle abitazioni, è bene sempre controllare i panni stesi perché qui possono mimetizzarsi prima di portarle in casa oppure l’uso di erbe aromatiche da porre vicino alle finestre sicuramente contribuiscono ad allontanarle da casa.

Cimici a marzo: come allontanarle

Per prevenire l'invasione delle cimici, presenti anche nel mese di marzo in casa, è bene affidarsi a rimedi che siano efficaci e validi. I pesticidi e veleni non sono andati per una serie di controindicazioni ed effetti collaterali che causano Ci sono rimedi naturali e dispositivi tecnologici che sono una garanzia

Un dispositivo innovativo in questo settore, tecnologico che sfrutta l'interferenza magnetica e gli ultrasuoni per allontanare questi parassiti da casa e dal giardino. Sono proprio gli ultrasuoni con la loro frequenza che gli esseri umani non captano a far allontanare questi insetti dall'abitazione in modo da avere una casa accogliente e ospitale.

Un dispositivo che non disturba e non preoccupa né gli esseri umani, ma neanche gli animali domestici dal momento che è totalmente inoffensivo. Libera la casa, non solo da questi ospiti, ma anche da altri insetti quali scutigere, pesciolini d'argento, vespe e roditori.

Funziona in maniera semplice poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente. Di dimensioni piccole e compatte, ottimo da portare anche in viaggio poiché protegge h24 7 giorni su 7. Ecologico, senza danni all'ambiente, sicuro e silenzioso, oltre che inodore.

