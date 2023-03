Con il mese di marzo ormai alle porte e la primavera che sta per arrivare, bisogna fare attenzione ad alcuni ospiti sgraditi che possono entrare in casa. Le cimici approfittano di questo periodo per svernare e uscire allo scoperto. Per evitare la loro presenza negli appartamenti, bisogna adottare dei piccoli accorgimenti per tenerle lontani il più possibile.

Cimici in casa

Da quando è giunto l’autunno, quindi verso settembre od ottobre, molti hanno avuto degli ospiti alquanto sgraditi nelle proprie case. Si tratta delle cimici, insetti che arrivano in questo periodo e che continuano a essere presenti, nonostante si è quasi al mese di marzo. Sono insetti che possono rappresentare un problema alquanto fastidioso.

Possono essere alquanto fastidiose per il continuo sbatacchiare da un angolo all’altro della casa, ma anche per l’odore maleodorante che emanano nel momento in cui si sentono minacciate o vengono schiacciate. Sicuramente la loro presenza in casa non è affatto gradita sia per ragioni estetiche che igieniche.

Gli insetti come le cimici sono presenti un po’ ovunque in casa: dalla cucina sino alle stanze e vanno ad annidarsi in diversi luoghi come le finestre oppure lungo le fessure e le crepe dei muri. Possono entrare in casa in seguito anche al bucato steso al sole ad asciugare dal momento che si attaccano ai panni riuscendo così a mimetizzarsi molto bene.

Si trovano praticamente ovunque e alcuni esemplari come la cimice asiatica sono presenti anche per buona parte dell’anno. Durante questo periodo possono entrare nell’abitazione a causa delle basse temperature dal momento che non resistono al freddo e, quindi, hanno bisogno di un riparo dove rifugiarsi in attesa poi delle temperature miti della primavera.

Cimici in casa: prevenzione

In vista della primavera per avere la casa pulita e ordinata, lontana dall’invasione delle cimici ed evitare che possano entrare, è bene cominciare a fare un po’ di prevenzione adottando alcuni accorgimenti utili in modo da allontanare la presenza nelle abitazioni e appartamenti. Dal momento che entrano in casa per nidificare bisogna sigillare queste fessure con stucco e silicone.

Adottare questo metodo è sicuramente ottimo per impedire loro di intrufolarsi e riprodursi. Molto importante che non vi siano fessure, crepe o angoli dalle quali possono entrare liberamente in casa. In primavera, ma anche durante la stagione estiva, si consiglia di optare per l’acquisto di zanzariere dal momento che si è soliti tenere le finestre aperte per arieggiare la casa.

Si può anche optare per degli approcci strategici. In questo periodo, molti stanno pensando anche a quali piante o erbe aromatiche coltivare nel proprio orto o giardino. Le erbe aromatiche come il basilico da coltivare anche sul balcone o terrazzo di casa fa in modo che le cimici non si avvicinino dal momento che mal tollerano questo odore particolarmente intenso.

Per quanto riguarda i rimedi naturali, l’olio di tea tree è sicuramente un ottimo antirepellente per gli insetti come appunto le cimici. Non bisogna poi lasciare il cibo o le briciole all’aperto perché può essere una attrattiva per questi insetti, ma anche per altri. Per coloro che hanno un giardino o balcone bisogna poi fare attenzione all’ordine e alla pulizia in modo da non farle entrare.

Cimici in casa: rimedio

Per prevenire l'invasione delle cimici in casa in vista della primavera, oltre ai rimedi naturali, si consiglia di optare anche per un repellente meno invasivo e nocivo rispetto ai veleni e pesticidi che si trovano in commercio.

Un prodotto che si caratterizza per dimensioni compatte e facile anche da usare nei luoghi di villeggiatura, dal momento che non solo allontana le cimici, ma anche altri insetti come i pesciolini d’argento, i tarli, le tarme compreso i roditori. Basta soltanto attaccarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire i suoi risultati.

Un dispositivo che rende la casa un luogo maggiormente ospitale e accogliente, permettendo una protezione h24 per 7 giorni su 7 coprendo poi una copertura di circa 250 metri quadrati. Un repellente a ultrasuoni che non è nocivo o dannoso per gli esseri umani e animali domestici. Inodore, quindi non emana odori, silenzioso poiché non disturba ed ecologico con rispetto per l’ambiente.

