Dieta di Catherine Zeta Jones: i segreti della sua linea

La dieta di Catherine Zeta Jones non presenta alcuna restrizione. Al contrario, punta su alimenti di buona qualità, che le permetto di restare in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono tutti i segreti della sua linea e come seguire la sua dieta, per essere belle e in forma come lei.

Dieta di Catherine Zeta Jones

Perdere peso e restare in forma è molto importante per stare bene con se stessi, ma anche per preservare il proprio benessere psicofisico, dato che, purtroppo, le patologie associate al peso in eccesso, al giorno d’oggi, sembrano in aumento. Intervenire finché si è ancora in tempo è, dunque, molto importante per una serie di ragioni che, in ogni caso, andremo ad analizzare insieme, nei paragrafi che seguono.

Catherine Zeta Jones, attrice affermata a livello internazionale, sembra essere il ritratto della salute. Nonostante oggi abbia 53 anni, infatti, sembra dimostrarne almeno 30 in meno, nonostante due gravidanze!

Oggi, nel nostro articolo, vorremmo ispirarci alla nota attrice e alla sua dieta, cercando di carpirne ogni dettaglio, allo scopo di apparire ed essere belle tanto quanto lei.

Dieta di Catherine Zeta Jones: come seguirla

La dieta di Catherine Zeta Jones non è restrittiva e potrebbe essere seguita da chiunque senza particolari difficoltà, visto che punta sulla consumazione regolare di alimenti di buona qualità, facilmente reperibili e poco costosi.

Oggi, Catherine Zeta Jones oggi ha 53 anni ma, fisicamente, ne dimostra molti di meno, soprattutto grazie ad un’alimentazione fresca e genuina, che continua a seguire anche quando è sul set. La colazione, come la stessa attrice ha affermato in molte interviste, è il pasto più importante della giornata, ma questa varia in base alla stagione. Durante l’inverno, ad esempio, Catherine Zeta Jones preferisce consumare del porridge, a base di mirtilli, banane e zucchero di canna. Durante la primavera, invece, preferisce consumare dello yogurt magro, preferibilmente a base di vaniglia, muesli e frutti di bosco. Nel fine settimana, invece, non rinuncia alla tipica colazione inglese e, tutte le domeniche, non può fare a meno del brunch.

La dieta di Catherine Zeta Jones è sana non solo per la qualità degli alimenti che consuma regolarmente, ma anche perché non presenta alcuna rinuncia. La stessa attrice si è definita una persona dai tre pasti al giorno. Questi non vengono mai saltati, neppure quando è sul set. Al lavoro, infatti, l’attrice porta con sé un’insalata verde, condita rigorosamente con olio extravergine d’oliva, e una mela.

Il pranzo e la cena non fanno differenza, purché si consumi carne bianca o pesce. Durante la pausa, invece, ama bere del caffè nero (solitamente, intorno alle 11.00 del mattino), e un quadretto di cioccolato, o del tè, accompagnato da una focaccina dolce, nel pomeriggio.

Nel tempo libero, la bella attrice, ama preparare la torta di mele, seguendo la ricetta della sua mamma.

