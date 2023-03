Il mese di febbraio sta per terminare e ci si avvicina a marzo e alla bella stagione. Questo periodo che sta per giungere può portare nelle abitazioni degli ospiti non molto graditi e ospitali come le cimici che si risvegliano per via delle temperature in rialzo.

Scopriamo come poterle allontanare da casa usando rimedi e soluzioni naturali che possano scacciarle.

Cimici di marzo

Le temperature in rialzo del mese di marzo che sta per giungere rischiano di essere un problema per le cimici dal momento che anche in questo periodo sono presenti. l’inizio della bella stagione e le temperature che si avvicinano al periodo primaverile sono un richiamo per questi insetti che si risvegliano dal torpore invernale.

Man mano che le temperature cominciano ad aumentare, ecco che questo insetto, rimasto acquattato e nascosto nelle abitazioni dove trova rifugio in attesa della fine dell’inverno, comincia nuovamente a palesarsi e a spostarsi. Con l’aumento delle temperature, ecco che questi insetti vanno a spostarsi in campagna dove possono riprodursi e adagiarsi sulle coltivazioni che stanno cominciando a fiorire.

In questo periodo cominciano a prendere di mira alcune coltivazioni come le mele, le pesche causando dei danni ai frutti e alle coltivazioni proprio per via delle loro punture.

Le reti anti-insetto sono considerate una ottima arma di difesa per quanto riguarda le coltivazioni e le piante presenti nell’orto e in campagna.

Cimici di marzo in casa

Oltre a essere presenti in campagna dove le cimici costituiscono una minaccia per le coltivazioni e gli alberi da frutto, questi insetti tornano a manifestarsi anche in casa. proprio nelle abitazioni dove hanno trascorso tutto l’inverno, con l’arrivo del mese di marzo, ecco che si palesano nuovamente infastidendo e invadendo gli appartamenti.

La cimice asiatica è un esemplare maggiormente presente durante questo periodo dell’anno in casa dal momento che comincia a uscire dal riparo invernale per appoggiarsi sulla vegetazione dove si accoppia e si nutre. Complice il clima del mese di marzo, ecco che giungono in casa infastidendo con il loro odore e sbatacchiare da un angolo all’altro.

Si possono trovare a camminare un po’ ovunque: dal bucato ai vetri delle finestre sino nei pressi di porte da dove entrano per intrufolarsi nelle case. Gli esemplari adulti cominciano, pian piano a spostarsi dai luoghi dove hanno sostato per l’inverno uscendo fuori e anticipare così il periodo della primavera e della bella stagione.

Come sempre, per allontanare le cimici da casa è consigliabile affidarsi a rimedi naturali privi di effetti collaterali e danni come le soluzioni quali l’aglio, ma anche gli oli essenziali come la lavanda o le erbe aromatiche che non tollerano a causa dell’odore che emanano. Basta metterle nelle zone dove entrano per scacciarle in modo naturale e definitivo.

Cimici di marzo: miglior rimedio

Per allontanare le cimici del mese di marzo, oltre ai rimedi e alle soluzioni naturali, si consiglia di affidarsi a un buon repellente che permette di evitare la loro presenza in casa. Tra questi, il migliore, in base al parere dei consumatori, è Ecopest Home, un rimedio efficace che è una alternativa ai pesticidi e veleni che sono dannosi.

Un repellente a ultrasuoni che non sono udibili agli esseri umani, ma che questi insetti captano per cui non si avvicinano neanche alla casa. Un dispositivo tecnologico che non è dannoso agli esseri umani e animali domestici, dalle dimensioni compatte e indicato anhe da portare in viaggio per tenere lontano questi parassiti magari nei luoghi di villeggiatura dove possono annidarsi.

Ecopest Home è un investimento semplice, economico e potente, ma anche efficace al tempo stesso in grado di coprire una area di circa 250 metri quadrati fornendo la protezione h24 per 7 giorni su 7. Un dispositivo che fornisce la protezione adatta e una casa libera, non solo dalle cimici, ma anche da altri insetti come le tarme, le scutigere, i pesciolini d’argento e blatte. Per chi volesse ordinarlo, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per verificare i primi risultati e benefici. Inoltre, risulta essere ecologico, quindi ottimo anche per l’ambiente, silenzioso poiché non disturba e inodore dal momento che non emette odori maleodoranti o fastidiosi.

I consumatori interessati all’acquisto devono semplicemente collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, per evitare le truffe e imitazioni, e avere così un dispositivo originale ed esclusi. Bisogna poi compilare il modulo con le proprie generalità e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. Il pagamento è a disposizione tramite Paypal, contanti al corriere nella forma del contrassegno o carta di credito attivando la promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98.