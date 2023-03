Dieta low carb: i benefici e come seguirla

Quando si decide di cominciare un percorso di dimagrimento, bisogna cercare di ridurre alcuni nutrienti, come appunto i carboidrati. Per questa ragione, la dieta low carb, quindi a basso consumo di carboidrati, è adatta per perdere peso anche per una serie di benefici che apporta all’organismo. Scopriamo in cosa consiste e cosa mangiare.

Dieta low carb

Un regime, come si intuisce dal nome, dove il menù prevede un basso contenuto di carboidrati. La dieta low carb è un regime dimagrante nato un po’ di tempo fa in contrapposizione a quello noto come low fat, ovvero povero di grassi. Si può definire tale quando nel proprio programma alimentare sono presenti quantità tra i 100 e i 120 grammi di carboidrati al giorno.

In questo programma alimentare bisogna cercare di limitare o comunque di bandire dalla propria tavola tutti gli alimenti che sono ricchi di carboidrati come cereali, verdure che contengono amidi come le patate, i legumi, ma anche in alcuni casi, è bene fare particolare attenzione al consumo di frutta e verdura.

Nel momento in cui si riduce il consumo e l’introduzione dei carboidrati nella propria dieta, si innescano una serie di processi. Gli zuccheri e l’amido sono divisi in zuccheri semplici che arrivano e giungono nel sangue sotto forma di glucosio che è la parte energetica dell’organismo. In questo modo, seguendo la dieta low carb si va a stabilire un livello di glucosio nei giusti valori.

In questo programma alimentare ci sono alcuni alimenti che si possono consumare come carne sia bianca che rossa, pesce, latticini, tra cui latte, formaggi e anche yogurt, uova, verdure, ovviamente senza amido, compreso la frutta secca. Per i condimenti sono consigliati olio d’oliva, pepe, ma anche cipolla, peperoncino, ecc.

Dieta low carb: benefici

I soggetti che decidono di seguire la dieta low carb, a distanza già di due settimane dall’inizio del percorso, possono riuscire a perdere fino a due chili proprio perché aiuta a stimolare la perdita e il consumo dei grassi in eccesso aiutando così ad agevolare il processo dimagrante tornando in forma rapidamente.

Nonostante si vada incontro a qualche rinuncia e sacrificio, come è normale quando si segue un programma dimagrante, oltre alla perdita di peso che è l’ideale per chi è in sovrappeso, sono altri i vantaggi alla base di questo regime alimentare. Risulta essere facile da seguire anche grazie ai vari alimenti che sono concessi in tavola.

Una dieta low carb aiuta a controllare il senso di fame e quindi fare in modo di saziarsi il giusto senza dover avere attacchi di cibo e andare a svuotare il frigorifero. Ridurre i carboidrati non significa soltanto perdere peso e, quindi dimagrire, ma anche andare incontro a una perdita di grasso e di massa muscolare.

Porta il corpo a trovare l’energia giusta in modo da bruciare i grassi in eccesso, lo stesso meccanismo che avviene durante la chetosi. Agisce poi sulla salute, in generale, dell’organismo andando a tenere sotto controllo i valori glicemici diminuendo anche il rischio di patologie o malattie infiammatorie.

Dieta low carb: integratore

Per poter dimagrire in modo sano e naturale, alla dieta low carb si abbina anche un piccolo aiuto, ovvero una formula alimentare che agevola il processo di dimagrimento. Il migliore, per i benefici e le proprietà, è proprio Spirulina Ultra, a base naturale che può essere una ottima spinta per il metabolismo e per la forma fisica.

Una formula che aiuta a bruciare e ridurre l’apporto calorico quotidiano, smaltire i grassi in eccesso e le calorie. Grazie al lavoro del metabolismo si permette di ottenere i giusti risultati dal momento che velocizza il processo di dimagrimento, migliora poi la funzione digestiva e intestinale. Ha potere saziante per cui controlla l’appetito.

