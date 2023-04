Dieta del supermetabolismo: lo schema e cosa mangiare

Il processo metabolico è un aspetto molto importante nell’organismo anche perché va a incidere sul successo o fallimento di un regime dimagrante. Per questa ragione, la dieta del supermetabolismo è ottimale per facilitare il lavoro del metabolismo e riuscire così a dimagrire rapidamente. Scopriamo su cosa si basa e cosa mangiare tra i vari alimenti.

Dieta del supermetabolismo

Un tipo di regime del genere permette, grazie al metabolismo, appunto, che lavora in maniera rapida, di dimagrire rapidamente e in poco tempo. La dieta del supermetabolismo è un regime che sta ottenendo grandi consensi, anche grazie a star come Jennifer Lopez e Cher che la seguono con particolare attenzione e ottimi risultati. Un regime ideato e progettato da Haylie Pomory, una nutrizionista che punta a perdere peso, quindi eliminare i chili in più in salute e in maniera sana.

Conosciuta anche come Fast Metabolism Diet, è un regime che punta proprio sul metabolismo in modo da farlo accelerare e aumentare al massimo per aiutare così il corpo a dimagrire rapidamente. Questo programma dimagrante aiuta a perdere i chili in eccesso senza sentire i morsi della fame e senza dover contare le porzioni o fare il conteggi delle calorie che bisogna consumare.

Si basa infatti su alimenti e prodotti specifici, ma anche ben mirati che aiutino appunto a stimolare il metabolismo e quindi favorire il dimagrimento rapido. Con la dieta del supermetabolismo è possibile perdere diversi chili in un mese, non solo grazie al cibo che si ingerisce, ma anche per via dell’assetto ormonale del metabolismo che aiuta a dimagrire stando in salute senza controindicazioni al fisico.

Dieta del supermetabolismo: le fasi

Per iniziare la dieta del supermetabolismo promulgata e ideata da Haylie Pomory, è fondamentale seguire uno schema e alcune regole ben precise. Soltanto in questo modo è possibile tornare in forma rapidamente. La colazione va fatta entro mezz’ora dal momento in cui ci si sveglia. Si mangia ogni 3-4 ore evitando di saltare i pasti che devono essere cinque nell’arco della giornata compreso colazione, pranzo e cena + i due spuntini di metà mattina e merenda.

A questo programma si accompagna anche attività fisica che deve essere eseguita almeno tre volte a settimana e si consumano rigorosamente prodotti biologici. Seguire questo schema e le fasi proposte è fondamentale proprio per riuscire a ottenere i giusti benefici e vantaggi per il fisico. Si inizia la dieta del supermetabolismo di lunedì e per due giorni, fino al martedì, sono ammessi alimenti come frutta, verdura, proteine e cereali.

La colazione è a base di cereali e frutta da consumare anche come spuntino di metà mattina e pomeriggio. Per il pranzo e la cena sono consentiti cereali e proteine con la verdura da consumare in grandi porzioni. Si passa poi alla fase 2, quindi ai giorni di mercoledì e giovedì con il consumo di proteine e verdure e il divieto assoluto di consumare carboidrati e grassi. Per la colazione, gli albumi, mentre per il pranzo e la cena sono ammesse carni magre insieme a pesce e verdure.

nell’ultima fase, quindi nei giorni che vanno dal venerdì alla domenica sono consentiti i cibi a base di grassi buoni come proteine e frutta che deve essere a basso indice glicemico e cereali integrali. I metodi di cottura consentiti sono alla griglia o al vapore oppure in umido, ma senza l’aggiunta di grassi. Nel caso si volesse consumare qualcosa di dolce, va benissimo il latte di mandorla o di cocco.

Dieta del supermetabolismo: migliore integratore

Per seguire la dieta del supermetabolismo e ottenere importanti benefici, è consigliabile aggiungere un integratore che aiuti ad accelerare il processo metabolico. Il migliore, al momento, consigliato dagli esperti e dai consumatori, è Spirulina Ultra, una formula italiana a base di compresse e di elementi naturali che apporta vantaggi utili per il dimagrimento. Questa formula consente di bruciare tutte le calorie anche nella fase a riposo, stimola appunto il processo metabolico permettendo così di perdere i chili in più. Smaltisce e riduce i grassi in eccesso diminuendo anche la sensazione di fame in modo da saziarsi correttamente.

Questo integratore notificato anche dal Ministero della Salute per la sua efficacia, è ottimo da seguire in un regime dimagrante per i suoi componenti naturali che non rilasciano sostanze nocive. All’interno di Spirulina Ultra si trovano elementi come l’alga spirulina che combatte le cellule adipose in modo che non si possano depositare nei punti critici e la gymnema che contribuisce a migliorare e rafforzare il processo metabolico di carboidrati e lipidi riducendo così l’appetito.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli esperti consigliano l’uso di questo integratore fino a due compresse da assumere con un po’ d’acqua prima dei pasti principali.

La sua formula esclusiva e originale consente di ordinarlo soltanto sul sito ufficiale del prodotto e non nei negozi fisici o internet per diffidare così delle imitazioni. Si compila il modulo con le proprie informazioni attivando la promozione di quattro confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con il pagamento anticipato tramite PayPal, carta di credito e contanti oppure in consegna al corriere in contanti.