Cimici: come distinguerle e allontanarle

Gli esseri come le cimici ormai sono praticamente ovunque e complice la stagione autunnale, si trovano in forma massiccia. Sapere distinguere le varie specie e capire come tenerle alla larga permette sicuramente di avere un ambiente maggiormente accogliente libero da questi parassiti.

Cimici

Nonostante le temperature del periodo non siano ancora propriamente autunnali, considerando anche il tempo soleggiato, gli insetti come le cimici cominciano a fare capolino trovando riparo all’interno delle abitazioni e localizzandosi lungo i balconi, le terrazze o anche i muri delle proprie case.

Questo è il periodo in cui questi insetti che si contraddistinguono per il colore verde e marrone cominciano a mostrarsi e palesarsi dietro le finestre, a volte nel letto oppure anche tra i panni stesi al sole ad asciugare. Sono facilmente riconoscibili proprio per via del loro colore e del continuo sbatacchiare da un angolo all’altro.

In natura si trovano sia cimici verdi che marroni. Gli insetti di colore verde sono facilmente di conoscibili proprio perché hanno lo stesso colore delle foglie che usano per mimetizzarsi. Ci sono anche delle specie di colore grigiastro o marrone come l’asiatica che, comunque proprio come l’altra specie, proliferano in questo periodo.

Oltre che a riconoscerle dal colore, questi insetti sono facilmente riconoscibili anche dal loro odore. Infatti, non appena si sentono minacciate, cominciano a emanare una sostanza maleodorante per cui sono anche note per la loro puzza.

Cimici: caratteristiche

Il ronzio è poi un’altra delle caratteristiche principali di insetti come le cimici che emettono volando o sbatacchiando da una zona all’altra. Non ci sono dischi o problemi e nel caso si dovesse entrare in contatto con questo essere non ci sono problemi di nessun tipo.

Si distinguono infatti da altri insetti come per esempio le zanzare dal momento che non trasmettono germi o agenti patogeni e non pungono. Bisogna poi fare una netta distinzione con le cimici dei letti che in passato hanno invaso città come Parigi.

Le cimici dei letti si distinguono poi per nutrirsi soprattutto del sangue umano e animale. Si riconoscono anche per un colore diverso e per il fatto di presenziare soprattutto la notte per poi essere assenti durante il giorno. Le cimici asiatiche invece sopravvivono grazie al consumo di frutta e verdura per cui costituiscono un pericolo per le coltivazioni.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.