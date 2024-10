Mangiare la pizza a dieta:calorie e consigli

Ci sono alimenti che quando si segue un percorso dietetico sarebbe meglio evitare di assumere in quanto non indicati. Uno di questi potrebbe essere la pizza, ma scegliendola in modo salutare si può consumare senza problemi. Vediamo alcuni consigli su come mangiare la pizza nel regime dietetico e quale ordinare in pizzeria.

Mangiare la pizza a dieta

La pizza è uno dei piatti più conosciuti, ma anche uno dei più amati non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Quando si segue una dieta, mangiare la pizza non è del tutto escluso, anzi.

Chi ne assaggia un pezzetto durante il regime dimagrante è spesso preda di sensi di colpa dal momento che pensa di aver vanificato gli sforzi del percorso dietetico.

Si può mangiare la pizza anche quando si segue un regime dimagrante o comunque un programma alimentare controllato. Considerata uno dei maggiori sgarri da concedersi in un regime dimagrante, bisogna fare attenzione a quale scegliere anche a seconda delle calorie dei diversi piatti. Le calorie dipendono da una serie di fattori.

Le caratteristiche da valutare sono infatti la grandezza, il tipo di pizza, ma anche i vari condimenti oltre ai condimenti. Mangiare la pizza significa consumare un piatto che ha tra le 550 e le 700 calorie giornaliere. Una pizza Margherita può avere tra le 250 e le 300 calorie, mentre con la specialità ai 4 formaggi o capricciosa le calorie abbondano.

Mangiare la pizza a dieta: caratteristiche

Non è del tutto esclusa, ma si consiglia di consumare delle versioni magari a base integrale o con verdure abbondanti in modo da rendere il piatto maggiormente nutriente e soprattutto con poche calorie.

Mangiare la pizza a dieta è assolutamente concesso, ma bisogna anche capire quale scegliere in modo da saper combinare i vari piatti. La pizza con elementi integrali o al cavolfiore è considerata l’opzione migliore a quelle ricche di vari nutrienti che sono maggiormente caloriche e che sicuramente compromettono il percorso dietetico.

Gli ingredienti non devono essere troppo calorici per evitare di aumentare il fabbisogno. Quindi, sono vietati i wurstel, le patate, ma anche i salumi. La pizza ideale sarebbe con vari ingredienti come verdure fresche e abbondanti come rucola, peperoni, ma anche funghi che rendono l’alimento nutriente e ricco di proprietà.

In una dieta è possibile mangiare la pizza, magari light con il pomodoro fresco, il basilico, poco formaggio per un piatto che sia gustoso e leggero. La pizza di tipo vegano con verdure e formaggio vegano è una scelta sana e gustosa così come quella con rucola, crudo e le scaglie di grano che è ricca di fibre.

Per consumare questo alimento nel modo migliore bisognerebbe limitare le porzioni. Quindi se si mangia la pizza poi è bene non consumare antipasto oppure gelati. Il pasto poi va preceduto con un’insalata leggera e fresca in modo da dare sazietà. Infine, è consigliabile idratarsi prima e durante il pasto per aumentare la sazietà.

