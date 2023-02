Cimici da materasso: cause, conseguenze e rimedio naturale

Le cimici sono tra gli insetti maggiormente comuni e diffusi in casa. Oltre a questi esemplari, vi sono anche altre specie altrettanto fastidiose che agiscono soltanto durante la notte. Si tratta delle cimici da materasso che stazionano in camera da letto. Scopriamo come fare per allontanarle e da cosa sono attirate in modo da cacciarle con metodi naturali e non invasivi.

Cimici da materasso

Sono un problema sempre più attuale e comune al punto che le cimici da materasso, note anche come cimici dei letti, invadono, non solo le stanze e le camere delle case e gli appartamenti, ma sono presenti negli alberghi e hotel durante i viaggi e soggiorni. Sono piccoli insetti che possono invadere le camere d’albergo e di casa.

Durante il giorno tendono a nascondersi per poi agire indisturbate durante la notte quando hanno modo di andare a punzecchiare e mordere accorgendosi al mattino, appena svegli, di pomfi sul gomito e le braccia. Tendono a spostarsi rapidamente su pareti, soffitti e pavimenti dove hanno modo di muoversi da un lato all’altro.

Le punture non trasmettono malattie e non sono da considerarsi serie, dal momento che causano soltanto prurito e qualche arrossamento. Si chiamano anche cimici da materasso perché questa zona e le cuciture sono alcuni dei luoghi in cui maggiormente si insediano nella camera da letto. Si possono trovare anche nelle molle, nei telai o testiere dei letti.

Sono molto piccoli e sono facilmente riconoscibili per via del colore rosso marrone. Vivono al riparo dalla luce diretta e si nascondono in luoghi ben nascosti dove poi possono uscire e agire nel cuore della notte, il loro momento preferito.

Cimici da materasso: cause

Sono insetti che, per le loro dimensioni molto piccole, riescono a infilarsi un po’ ovunque, dai cassetti agli armadi sino alle fessure, compreso le prese elettriche o la carta da parati. Le cimici da materasso entrano in casa e in camera da letto perché attirate particolarmente dall’odore che si esala durante la fase del sonno.

Sono attirate dal calore che si respira nelle camere da letto e dall’anidride carbonica che gli esseri umani esalano nella fase del sonno. Amano le case e le stanze da letto perché qui sono certe di trovare un ambiente caldo per cui possono diffondersi in maniera rapida. Sono molto atitrate dalle stanze e dagli alberghi.

Possono essere presenti in camera da letto perché le cimici da materasso si possono diffondere in seguito a bagagli, mobili, vestiti e anche materassi usati. la loro presenza è stata anche segnalata in dormitori e case di cura. Le condizioni igienico sanitarie non sono sicuramente una buona ragione perché infestano anche luoghi puliti.

La presenza di questi insetti si pensa sia dovuta a diversi fattori, tra cui l’aumento del turismo. Il fatto che si sia tornato a viaggiare, dopo un periodo di lockdown, ha portato sicuramente a una maggiore presenza di questi insetti presenti un po’ ovunque nelle camere degli alberghi. Le condizioni di vita e il tepore nelle case sono un ulteriore segnale della loro presenza in casa o negli hotel.

