Cimici dei letti: come indentificarle ed allontanarle senza veleni

Le cimici dei letti sono insetti molto comuni che, molto spesso, ritornano a casa con noi da un viaggio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le cimici dei letti invadono le nostre case, come identificarle ed allontanarle in modo rapido, senza utilizzare i veleni.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono insetti molto piccoli, quasi invisibili, dal colore scuro, che diventa rossa subito dopo aver mangiato. Questi parassiti non sono vettori di alcune patologia, non vi è pericolo che possano dare vita ad una nuova emergenza sanitaria e sono molto innocui per la salute dell’uomo e degli animali, sebbene si nutrano esclusivamente del loro sangue. Tuttavia, alcune persone possono ritrovarsi a dover fare i conti con le allergie che il loro morso può scatenare.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause che spingono le cimici dei letti ad invadere le nostre cause, come identificarle e come allontanarle, in via definitiva, dalle nostre case, in modo semplice e naturale.

Cimici dei letti: come identificarle

Le cimici dei letti non volano, ma si muovono velocemente tra uno spazio e l’altro e all’interno di piccoli spazi. Non è, infatti, un caso che questi parassiti siano molto abili nel nascondersi e nel nascondersi nei posti più disparati e impensabili, come i vestiti, i tappeti, il materasso, le molle della rete e molto altro ancora.

La presenza delle cimici dei letti nelle case non è la conseguenza di una cattiva pulizia della casa. Questi insetti, infatti, sono presenti soprattutto nelle case delle persone che viaggiano spesso. Presenti, molto spesso, negli hotel, infatti, non è insolito che, dal ritorno di un viaggio, le cimici dei letti ritornino con noi.

Le cimici dei letti sono particolarmente attive la notte e amano aggredire l’uomo nel sonno. All’apparenza, il loro morso è molto simile al morso di altri insetti, ma in seguito quello della cimice dei letti si può trasformare in un livido pruriginoso. Questo segnale insieme alla presenza di macchie di sangue o di escrementi sulle lenzuola o le federe dei cuscini dovrebbe metterci in allarme.

