Cimici verdi in casa: come allontanarle naturalmente

Le cimici verdi sono parassiti comunemente presenti in casa nostra e nel nostro giardino, attratti dalla linfa vegetale presente in questi luoghi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici verdi dai nostri spazi privati, in modo rapido e sicuro per la nostra salute.

Cimici verdi in casa

Le cimici verdi sono tra i parassiti che più comunemente invadano le nostre case e i nostri giardini. Sebbene siano innocue per l’uomo, ai fini di una questione di igiene e sicurezza personale, è sempre preferibile allontanarle dalle nostre case e, soprattutto dai nostri giardini dato che, al contrario di altri insetti, le cimici verdi amano la vegetazione. Dalle piante autoctone agli arbusti ornamentali, dalle viti selvatiche alle erbacce, il vostro giardino, per questi insetti, è, in buona sostanza, un piatto ricco e goloso.

Esistono specie diverse di cimici verdi e, sebbene non tutte siano innocue per l’uomo, quelle presenti in casa non rappresentano un pericolo per la vita o per la salute delle persone che ci abitano. Solitamente, questi insetti si vedono in estate e primavera, quando le giornate iniziano ad essere più lunghe e soleggiate e le temperature cominciano ad alzarsi, ma possiamo ritrovarcele in casa anche in altri periodi dell’anno, nonostante, specialmente nei periodi più freddi, attraversano una sorta di letargo e si nascondono in posti bui, come le crepe o le fessure su una parete.

Cimici verdi in casa: consigli

Come dicevamo nei paragrafi precedenti, le cimici verdi non rappresentano un pericolo per la vita o per la salute dell’uomo e la loro presenza in casa non dipende da una cattiva pulizia. Poiché questi parassiti si nutrono di linfa vegetale, infatti, un cesto di frutta, soprattutto se matura, può essere sufficiente per attrarle. Basta, poi, che una cimice arrivi in casa che, successivamente, ci si può ritrovare in casa con un intero esercito.

Se mai doveste scorgere una o più cimici in casa, ad ogni modo, il nostro consiglio non è quello di ucciderle, in primis, per mantenere l’ecosistema in equilibrio, e, in secondo luogo, perché questi insetti, se schiacciati o nel caso dovessero sentirsi minacciati, in forma di difesa, emanano un cattivo odore.

Cimici verdi in casa: miglior rimedio naturale

Se, da un lato, non uccidere le cimici verdi è un bene per l’ecosistema e il nostro olfatto, dall’altro, il nostro compito è quello di mantenere la nostra casa pulita e sicura, per noi stessi, i nostri ospiti e le persone che vivono con noi. Come conciliare le cose, tuttavia?

