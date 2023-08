Scutigere in casa in estate: come allontanarle naturalmente

Le scutigere in casa sono una presenza comune. Fortunatamente, questi insetti, che si nutrono anche di altri insetti, sono innocue per l’uomo, anche nella sfortunata ipotesi in cui dovessero mordere. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le scutigere dalle nostre case, in modo semplice e naturale.

Scutigere in casa in estate

Le scutigere sono insetti che si nutrono di altri insetti, si muovono in maniera subdola, sanno nascondersi bene e, a meno che non vi sia un’infestazione in casa, queste difficilmente si faranno notare. Nel caso doveste scorgerne una, non allarmatevi. Le scutigere non pungono, tranne nel caso in cui non si sentano effettivamente minacciate, e non temete perché, comunque, il loro veleno è assolutamente innocuo per l’uomo.

Proprio perché si nutrono di altri insetti, avere in casa una scutigere, per noi, potrebbe essere un bene. Tuttavia, nessuno ama condividere uno spazio così intimo, come la propria casa, con degli insetti ed ecco perché, se mai dovessimo scorgere in casa una scutigera, per una questione di igiene e sicurezza, sarebbe bene allontanarla.

Scutigere in casa in estate: come allontanarle

Notoriamente, le scutigere si adattano ad ogni clima, sebbene preferiscano quello mite e umido, che poi è lo stesso clima che questi insetti trovano a casa nostra e, forse, questa è anche la ragione per cui, di tanto in tanto, vedere qualche scutigera, in giro per casa, è normale. Quindi, no. La presenza di scutigere in casa non dipende dalla cattiva pulizia, sebbene tenere un ambiente pulito e sicuro, per noi, la nostra famiglia e i nostri ospiti è fondamentale.

Esistono modi diversi e rimedi fai da te grazie ai quali allontanare le scutigere dalle nostre case, ma non tutti questi modi e questi rimedi funzionano nello stesso modo. La maggior parte delle volte, poi, hanno un’efficacia limitate. Il nostro consiglio, quindi, è quello di fare affidamento su Ecopest.

Scutigere in casa in estate: miglior rimedio naturale

Ecopest è un dispositivo tecnologico grazie al quale allontanare le scutigere dalle nostre case in modo semplice e veloce, senza danneggiare questi insetti e senza danneggiare la salute umana, dato che il suo funzionamento si basa sull’emanazione di radiazioni magnetiche di bassa frequenza ad interferenza magnetica, allo scopo di disturbare la quiete delle scutigere che, dal loro canto, non potranno fare altro che lasciare le nostre case di loro spontanea volontà.

A basso impatto economico e ambientale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto