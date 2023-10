Cecilia Rodriguez è nota per essere la sorella minore della showgirl Belen. Negli anni però la più piccola di casa Rodriguez si è fatta strada nel mondo dei social e come modella. Ecco la dieta di Cecilia per avere un fisico tonico e snello.

Cecilia Rodriguez svela la sua dieta per un fisico tonico e snello

Cecilia Rodriguez, la sorella minore della famosa showgirl argentina Belen, ha deciso di mettersi a dieta, non tanto per dimagrire, quanto per stare meglio. “E’ arrivato il momento che mi prenda cura di me”, ha detto a chi la segue sui social, confessando anche di aver iniziato una dieta per motivi di salute. Non per dimagrire ma per guarire, ha detto Cecilia Rodriguez.

I suoi follower più attenti, infatti, avevano notato la strana assenza dell’influencer sui social e agli eventi mondali. C’era chi ipotizzava che l’influencer argentina fosse incinta del suo primo figlio da Ignazio Moser, ma ci ha pensato lei a fare chiarezza confessando della nuova dieta.

Cecilia non ha specificato quali sono i disturbi di cui soffre, anche se tutto lascia pensare che siano problemi di natura gastro-intestinale. I suoi follower sanno quanto lei sia amante della buona tavola, e seguire il regime alimentare specifico non sarà facile. Cosa c’è alla base della sua dieta?

Il suo è un regime nel quale cerca di dosare le porzioni e le quantità dei cibi che consuma nell’arco della giornata. Come lei stessa confessa, si tratta di un’alimentazione che punta al consumo di meno quantità di carboidrati e molte più verdure. Inoltre, non usa i condimenti come l’olio per una cottura più salutare e benefica.

Nel suo menù settimanale è presente anche un alimento come il pesce magro, ricco di proteine e di tantissimo fosforo. La dieta di Cecilia Rodriguez si basa su consigli e suggerimenti adatti al suo fisico, quindi è personalizzata per la sua forma fisica tonica e snella.

Naturalmente, il regime che le è stato consigliato, prevede anche la riduzione del consumo di bevande gassate, cercando di bere più acqua naturale che aiuta a drenare e purificare l’organismo. In questo modo, è possibile ottenere ottimi risultati e stare bene con sé stessi come dimostra Cecilia.

Cecilia Rodriguez e la dieta: cosa mangia l’influencer?

L’influencer e modella argentina Cecilia Rodriguez ha lanciato un messaggio positivo ai suoi milioni di followers, ossia che non tutte le diete vengono seguite al solo scopo del dimagrimento. Dietro il piano alimentare di Cecilia, infatti, c’è un problema di salute da tenere sotto controllo molto probabilmente a livello intestinale. Nel frattempo prosegue a gonfie vele la convivenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno recentemente festeggiato cinque anni di fidanzamento.

A tal proposito, nel novembre 2022 è arrivata la proposta di nozze di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez: “Non me l’aspettavo e non sospettavo”, ha raccontato lei. I due hanno avuto alti e bassi, come tutte le coppie normali, si sono anche lasciati ma poi sempre tornati insieme: le nozze saranno imminenti, probabilmente nel 2024.

A livello di forma fisica, Cecilia però è già pronta da un pezzo grazie alla dieta che segue, così da tenersi tonica e snella per il grande giorno che sogna da bambina.