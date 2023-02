Cimici in casa a febbraio: come non farle entrare

Le cimici in casa a febbraio sono una presenza fastidiosa e molto comune. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa attira le cimici nelle nostre case e come impedire loro l’accesso, attraverso soluzioni semplici da utilizzare e naturali, sicure per la nostra salute.

Cimici in casa a febbraio

Le cimici in casa a febbraio sono una presenza fastidiosa e davvero molto comune. Questi insetti, solitamente, sono particolarmente attivi in autunno perché, durante questa stagione, sono sempre alla ricerca di un rifugio sicuro, dove trovare cibo e riparo dal freddo dell’inverno. Tuttavia, i cambiamenti climatici hanno sconvolto un po’ gli equilibri e, in alcune zone d’Italia, non è raro trovare cimici particolarmente attive anche a febbraio. In pieno inverno, dunque!

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa attira le cimici nelle nostre case e come impedire loro l’accesso, attraverso soluzioni semplici da utilizzare e naturali, sicure per la nostra salute.

Cimici in casa a febbraio: consigli

Esistono specie diverse di cimici e, fortunatamente, la maggior parte sono innocue per la vita e la salute, sia dell’uomo che di quella di eventuali animali domestici che vivono con noi. Tuttavia, questi insetti sono veramente molto insidiosi ed è normale preoccuparsi quando ci capita di vederne uno in giro per casa. Oltretutto, le cimici arrivano sempre in gruppo, perciò anche se noi vediamo un solo insetto, in realtà, è molto probabile che, in casa nostra, ci sia una colonia intera.

Le cimici si nutrono di linfa vegetale perciò se in casa vostra avete molte piante o dei bei cesti con qualche frutto maturo, allora, fate attenzione! Le cimici potrebbero avervi già preso di mira.

Non esistono accorgimenti precisi che si possono adottare per prevenire o allontanare le cimici in casa a febbraio, ma pulire regolarmente resta, in ogni caso, importante. Anche per una questione di igiene e sicurezza personale!

Cimici in casa a febbraio rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali eliminare le cimici in casa a febbraio, ma non tutte funzionano nello stesso modo e non tutte sono in grado di risolvere il problema in via definitiva. Soprattutto quando si è alle prese con degli insetti che, seppur innocui per la nostra salute, sono comunque invasivi ed insidiosi, la maggior parte delle persone tende a ricorrere ai pesticidi chimici che, sì risolvono il problema, ma sono responsabili anche di pesanti effetti collaterali, soprattutto se utilizzati a lungo nel tempo.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare le cimici dalle nostre case. Si tratta di un dispositivo tecnologico, di ultima generazione, che emana radiazioni magnetiche di bassa frequenza che disturbano l’ambiente in cui la cimice si nasconde. Il rumore, che non è percepito dall’orecchio umano e animale, è talmente forte che le cimici non avranno altra scelta se non quella di lasciare le nostre case.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria sarà scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

