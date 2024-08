Cimici dei letti: cosa sapere su questi insetti

Il ritorno a casa dalle vacanze e dai viaggi porta anche alcuni inconvenienti. Uno dei più scomodi è sicuramente la presenza delle cimici dei letti che sono presenti nei bagagli per poi diffondersi all’interno della propria camera. Scopriamo cosa sapere riguardo questi parassiti e il repellente migliore per allontanarli.

Cimici dei letti

A differenza di insetti come le zanzare che più si tende ad agitarsi più si dilatano i capillari rischiando qui di diventare un bersaglio, le cimici dei letti si comportano diversamente. A differenza delle zanzare, questi parassiti sono maggiormente attratti dal calore corporeo invece che dall’odore che si esala ed emana.

Con il nome scientifico di Cimex lectularius, una delle tante specie presenti in natura, riescono anche a sopravvivere per più di un anno senza poter mangiare, secondo quanto spiegano gli esperti in questo campo. Anche in questo caso, si differenziano dai pidocchi che, solo dopo 24 ore, perdono la vita, a prescindere dal cibo che mangiano.

La vita delle cimici dei letti è caratterizzata da luoghi particolarmente bui dal momento che amano nascondersi soprattutto negli anfratti, sotto il battiscopa o nei materassi, non per niente sono anche note come cimici del materasso. Si trovano anche dietro la testiera del letto e comunque sono presenti soprattutto in camera.

Sono principalmente attratte dal calore del corpo e dall’anidride carbonica che si respira. Agiscono soprattutto di notte mentre durante il giorno non si notano quasi e sono del tutto assenti.

Cimici dei letti: come arrivano

Uno dei motivi per cui le cimici dei letti sono giunte accanto all’uomo è perché questi insetti sono soliti viaggiare con i bagagli durante i viaggi e si imprimono sui vestiti. Questa è sicuramente una delle ragioni per cui si possono trovare tante di queste specie, magari al ritorno da un viaggio o dal periodo delle vacanze.

Sono poi altri i motivi per cui hanno cominciato a infestare e invadere le abitazioni e le camere da letto. Prima di tutto, in inverno, con le case riscaldate e la temperatura che supera i 20°, questi insetti trovano un ambiente particolarmente caldo e soprattutto favorevole alla loro sopravvivenza. L’altra ragione è che sono riusciti a sviluppare una resistenza a determinati spray per cui si diffondono rapidamente.

Oltre alle cimici dei letti, ci sono anche altre specie che si rivelano particolarmente utili per l’uomo. Un esempio sono proprio le notonette, degli insetti che sono riuscite a salvare diverse persone dalle larve di zanzara sott’acqua e che apportano benefici utili in tal senso.

Cimici dei letti: repellente tecnologico

Considerando che le cimici dei letti stanno invadendo sempre più l’ambiente e le camere da letto, è necessario optare per dei provvedimenti seri che abbiano benefici a lungo termine.

La soluzione maggiormente adeguata è un repellente che risponde a nome di EcopestHome. Un tipo di repellente che è tecnologico, innovativo dal momento che, grazie all’uso dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni, è in grado di tenere a distanza dall’abitazione questi insetti.

Un repellente che funziona molto bene semplicemente collegandolo alla presa di corrente in modo da avere un ambiente più ospitale e più accogliente per gli esseri umani e animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo dispositivo infatti agisce su una superficie di circa 250 m² permettendo di avere un ambiente accogliente e libero da parassiti quali le mosche, le termiti, le tarme, le vespe e gli stessi roditori.

Inoltre funziona h 24 7 giorni su 7 senza interferire sul costo della bolletta dal momento che è ecologico e non nocivo per l’ambiente. Inoltre si rivela essere non fastidioso e silenzioso.

Per quanto riguarda l’acquisto è necessario collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto andando a inserire le proprie informazioni personali nel modulo dal momento che si tratta di un repellente esclusivo e originale, non reperibile nei negozi o internet. Non appena si avranno i dati si riceverà una chiamata dall’operatore che confermerà le informazioni evadendo l’ordine per poter così approfittare della promozione di 2 confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€ da pagare con metodo quale Paypal, carta di credito e anche i contanti non appena si riceve la confezione a casa.

