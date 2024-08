Attività fisica per dimagrire: quale scegliere

La sola dieta non è sufficiente per ottenere risultati ai fini della buona forma fisica. Per questa ragione, è altrettanto consigliata anche un’attività fisica da praticare in modo da ottenere ulteriori benefici a tale scopo. Scopriamo insieme quale attività praticare e quali permettono di perdere maggiore peso.

Attività fisica per dimagrire

Con l’aumento dell’obesità e i problemi di salute ad esso correlati, ecco che dimagrire diventa molto importante. Un’alimentazione equilibrata, però, non è sufficiente, ma diventa altrettanto fondamentale aggiungere anche una buona attività fisica in modo da rendere il corpo tonico e non vanificare i risultati del regime dimagrante.

La corsa, il nuoto, ma anche la palestra sono solo alcune delle attività che si possono svolgere ai fini del dimagrimento. Sono tutte attività che aiutano a bruciare calorie e quindi a perdere peso. Ovviamente scegliere il tipo di attività da svolgere dipende da una serie di fattori, come il proprio fisico, ma anche le preferenze personali e il livello di forma fisica.

Scegliere un tipo di attività fisica che piaccia aiuta anche a mantenerla nel tempo ed essere costanti, non solo nei risultati, ma anche nell’allenamento. Sarebbe bene integrare vari esercizi: dall’attività cardio ai pesi, per esempio proprio per evitare di annoiarsi, ma anche evitare le lesioni da sovraccarico.

Bisogna poi accompagnarla a una dieta che sia sana e bilanciata in modo da ottenere tutti i risultati utili in modo da supportare il tutto e integrare così i benefici che si possono avere.

Attività fisica per dimagrire: quali sono

Sono tanti i tipi di attività fisica che permettono di dimagrire e di perdere peso, ma alcuni, per le tante calorie che si bruciano, possono sicuramente aiutare a smaltire il maggior numero di chili in eccesso. La corsa è una delle migliori dal momento che è in grado di coinvolgere diversi gruppi muscolari. Brucia le calorie in eccesso ed è adatta a tutti.

Il nuoto è un’altra delle tante attività e degli sport da praticare a prescindere dal livello di forma fisica o dall’età. Un’attività che migliora la forza e la resistenza muscolare coinvolgendo i vari gruppi muscolari. Utile per coloro che vogliono variare il proprio allenamento, ma anche per chi ha problemi alle articolazioni.

Si potrebbe anche alternare l’attività fisica del nuoto alla corsa oppure a esercizi di cardio fitness. Il sollevamento pesi permette di mantenere la massa muscolare, ma anche stimolare il metabolismo basale. Aiuta poi ad aumentare il dispendio energetico contribuendo così a perdere peso soprattutto nel lungo periodo.

Sono tutte attività da fare almeno ogni settimana con allenamenti intensi e carichi per almeno 150 minuti per aumentare i benefici e risultati. In ogni caso, è sempre bene parlare con un esperto per capire quali attività sono consentite e sono adatte in base al proprio fisico e livello di forma.

