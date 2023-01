Cimici in casa: come scacciarle con il miglior repellente

Nonostante il freddo e le basse temperature, sembra che il periodo di insetti sgradevoli come le cimici in casa continui. Questi insetti continuano a invadere le case a causa del freddo e l’abitazione è l’habitat ideale dove trovare rifugio. Scopriamo come allontanarle rapidamente con metodi e consigli adeguati.

Cimici in casa

L’allarme di questi insetti nelle abitazioni e appartamenti continua a farsi sentire e le temperature di questi giorni hanno portato a un aumento delle cimici. La loro presenza in casa è data anche da alcuni post pubblicati dagli utenti sui social che sono stanchi di questi insetti che, grazie al tepore domestico, si risvegliano facendosi notare.

Le temperature fredde e rigide di questo periodo hanno contribuito a portare in casa le cimici che entrano per cercare riparo e rifugio dall’inverno. La casa diventa il loro habitat per trovare il tepore di cui hanno bisogno e anche il cibo per sostentarsi. Questo periodo è sicuramente negativo per la presenza di questi insetti in casa.

Come suggeriscono e raccomandano anche gli esperti, la presenza di questi insetti nelle abitazioni non deve essere fonte di allarme o di preoccupazione dal momento che sono assolutamente innocue e non aggressive né per l’uomo, ma neanche per gli animali domestici. Non appena le temperature si abbassano questi insetti vanno in letargo per cui non si corrono rischi.

Creano repulsione e disagio proprio per il loro aspetto e se schiacciate emanano un odore terribile e poco gradevole. Giungono nelle case per svernare e la loro presenza e convivenza con gli esseri umani può risultare alquanto difficile. Sono presenti in questa stagione per cercare riparo dall’inverno per poi abbandonare la casa in primavera quando le temperature si alzano.

Cimici in casa: cosa fare

Per evitare la presenza di questi insetti nelle case, è bene cercare di armarsi di soluzioni valide ed efficaci. Sono diversi i rimedi da adottare per tenere lontano le cimici da casa. Una delle più consigliate dagli esperti del settore è sicuramente l’uso di zanzariere da applicare alle porte o finestre che impedisce il loro accesso in casa.

L’aglio è un ottimo parassita naturale dal momento che emana un odore sgradevole per cui tiene lontano questi insetti da casa. Basta posizionarlo in alcuni angoli oppure schiacciarne un po’ e metterlo accanto ai luoghi di ingresso come le porte oppure nei pressi delle zanzariere per risultati rapidi e allontanarle rapidamente.

Oltre ovviamente all’aglio, ci sono anche altri rimedi e repellenti naturali, tra cui il sapone di Marsiglia da spruzzare, insieme all’acqua, lungo i balconi. Si può anche posizionare del nastro adesivo intorno ai battiscopa oppure alle gambe da letto che permette di farli rimanere intrappolati. A prescindere dal tipo di cimice, si consiglia anche di sigillare qualsiasi punto di ingresso.

Considerando che le cimici tendono ad attaccarsi sulle lenzuola e il bucato appeso ad asciugare o nello stendipanni, è bene controllare attentamente e con cura i panni proprio per evitare che questi insetti possano annidarsi in casa.

Cimici in casa: repellente

Insieme ai rimedi naturali e ad alcuni consigli che sono stati citati, vi è anche un altro repellente molto noto e raccomandato perché permette di allontanare le cimici da casa in maniera salutare per tutti. È un dispositivo noto come Ecopest Home, una formula innovativa che è raccomandato anche dai consumatori con risultati sicuri.

Un apparecchio dalle dimensioni piccole che è possibile usare sia dentro che fuori casa poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per farlo funzionare. Un investimento economico e semplice da usare che è una buona alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi che sono dannosi. Con questo metodo si ha una casa libera da questi insetti e senza danni per gli esseri umani e animali domestici.

Un dispositivo che, grazie all’interferenza magnetica e gli ultrasuoni, fa sì che questi insetti neanche si avvicinino alla casa. Un rimedio assolutamente efficace con una protezione a tutte le ore del giorno e della notte 7 giorni su 7 fornendo un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati.

Proprio grazie alle sue caratteristiche, è riconosciuto come il miglior dispositivo non chimici contro insetti e cimici.

Questo dispositivo permette di tenere lontano, non solo gli insetti come le cimici, ma anche le mosche, le cavallette e i pesciolini d’argento, compreso i roditori. Ecologico senza l’uso di batterie che inquinano, silenzioso perché non disturba e inodore evitando odori che possono essere sgradevoli al momento dell’accensione.

