Cimici in autunno: interventi e soluzioni

La stagione autunnale, quindi il periodo che stiamo vivendo, è adatta per essere la casa di una specie di insetto che risulta molto fastidiosa e noiosa. Stiamo parlando delle cimici che arrivano a invadere le abitazioni causando, in alcuni casi, una vera e propria invasione. Scopriamo alcuni metodi per liberarsene definitivamente.

Cimici in autunno

Si distinguono per essere dei piccoli insetti dal colore verde o marrone, sono le cimici che possono essere alquanto fastidiose e noiose con il loro continuo ronzio e sbatacchiare in continuazione da un angolo all’altro. Tra i mesi di settembre e novembre cercano dei posti dove trovare riparo e la casa è il loro habitat ideale.

Chi vive in aree di campagna o in zone dove è presente del verde, è sicuramente più soggetto alla presenza di questi insetti e di questi esemplari sia all’interno che all’esterno della propria casa. In questo periodo cominciano già a cercare riparo, calore nelle case, tra gli stipiti di porte e finestre oppure nascondendosi nel divano per trovare il calore dai primi freddi.

Alcune specie di cimici, soprattutto l’esemplare asiatico, può risultare alquanto dannose e nocive in presenza di determinate piante e di coltivazioni da frutto, per esempio. Si tratta infatti di parassiti noti come fitofagi che vanno appunto a nutrirsi di piante, quindi la vicinanza di coltivazioni è sicuramente propizia.

L’arrivo della stagione autunnale non si percepisce soltanto da un calo delle temperature o dalle foglie, piante che cambiano colore, ma anche dalla presenza di questi insetti, ormai onnipresenti in ogni angolo della casa.

Cimici in autunno: cosa fare

Gli insetti come le cimici, per quanto non risultino dannosi per l’essere umano, rischiano di essere davvero fastidiosi dal momento che occupano vari spazi e angoli di casa. Sono molto brave a mimetizzarsi per cui tendono anche a nascondersi ovunque riuscendo a intrufolarsi in angoli inimmaginabili e davvero assurdi.

Alcune soluzioni e rimedi naturali come l’erba gatta, ma anche l’aglio da pestare e posizionare nelle aree dove tendono a giungere maggiormente, insieme anche a profumare gli armadi o i cassetti con oli essenziali a base di lavanda, permette sicuramente di tenerle lontano da casa e quindi evitare che possano invadere l’abitazione.

Considerando che le cimici arrivano soprattutto dall’esterno bisogna sigillare soprattutto le porte e le finestre di casa, magari con dello stucco e del silicone. Un’ottima idea, soprattutto in questo periodo in cui si va verso la stagione fredda, è quella di mettere delle guarnizioni o dei paraspifferi che aiutano a proteggersi anche da questo insetto.

Una disinfestazione effettuata in questo modo sicuramente permette agli insetti come le cimici di tenersi lontano dalla casa e avere un ambiente più ospitale per tutti.

Cimici in autunno: soluzione migliore

Se questi rimedi naturali sono adatti ed efficaci soltanto per poco tempo, bisogna pensare a una soluzione che sia duratura nel tempo impedendo alle cimici di entrare in casa. la migliore è Ecopest Home, un’alternativa più che valida all’uso di pesticidi e di insetticidi, considerati molto dannosi per la salute di ognuno.

Un repellente di genere completamente diverso in quanto elettronico, tecnologico. Permette di tenere lontano questi insetti in modo semplice e duraturo proprio grazie all’uso di ultrasuoni e interferenza magnetica. Sono proprio gli ultrasuoni che agiscono nel modo giusto per tenerli alla larga per cui questi insetti captano il suono allontanandosi.

La presenza di un oggetto del genere rende la casa molto più accogliente e ospitale, oltre a essere priva di insetti e parassiti che possano disturbare. Bisogna semplicemente collegarlo a una presa di corrente affinché cominci a dare i suoi frutti. Agisce poi su un raggio di 250 metri quadrati garantendo una protezione totale.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Il dispositivo agisce, non solo nei confronti delle cimici, ma anche di altri insetti, tra cui le vespe, i calabroni, le formiche compreso i roditori. Non è dannoso, ha un basso impatto ambientale dal momento che non sono usate pile per poter funzionare ed è non fastidioso o disturbante per il vicinato.

Il consumatore, interessato all’acquisto, deve collegarsi alla pagina ufficiale per la certezza di un prodotto esclusivo e originale. Compila il modulo in ogni sua parte per poi ricevere la chiamata dell’operatore che conferma i dati inseriti evadendo l’ordine. Ecopest Home è in offerta a 49,90€ pagabile con Paypal, carta di credito e formula del contrassegno, quindi contanti.