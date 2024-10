Bilancia e dieta: il momento per pesarsi

Quando si segue una dieta per dimagrire arriva un momento che risulta molto atteso, ma anche preoccupante. Si tratta della bilancia, odiata e temuta da tutti coloro che vogliono perdere peso. Proviamo a capire se vi è un momento adatto per pesarsi e quando farlo in modo da non vanificare i risultati ottenuti finora.

Bilancia e dieta

Affinché una dieta abbia successo e permetta di perdere peso in modo giusto, è necessario seguire non solo un’alimentazione che sia bilanciata, ma anche al tempo stesso fare un buon uso della bilancia. Si consiglia di evitare di pesarsi tutti i giorni sulla bilancia, altrimenti si rischia di vanificare i risultati ottenuti.

Per molte persone questo strumento può rivelarsi spesso un nemico dal momento che, in poco tempo, è in grado di migliorare o peggiorare la giornata in pochi secondi. Si possono fare diverse diete, attività fisica, ma basta anche un solo sgarro per vedere per ingrassare e vanificare così i risultati ottenuti.

Secondo gli esperti è necessario conoscere il momento giusto in cui salire sulla bilancia per poi pesarsi poiché, soltanto in questo modo è possibile avere consapevolezza di sé stessi, del proprio dimagrimento, ma anche di quanti chili si è perso e di quanti è necessario ancora eliminare dal punto vita.

Secondo il personale esperto del settore, bisognerebbe pesarsi il mattino appena svegli, ma prima della colazione. Inoltre, consigliano anche di salire sulla bilancia lo stesso giorno della settimana che potrebbe essere il martedì o il mercoledì, per esempio, quando il fine settimana è già passato e sta per avvicinarsi quello successivo.

Bilancia e dieta: quando non pesarsi

Evitare di salire sulla bilancia tutti i giorni non è affatto consigliato in quanto ciò che appare sul display potrebbe scoraggiarsi e portare ad atteggiamenti controproducenti e comunque non salutari per la propria salute e dieta. In alcuni momenti, la pesata dovrebbe essere vietata e quindi non consentita.

Mai pesarsi in prossimità del ciclo mestruale dal momento che i fattori ormonali possono influire sulla perdita di peso e arrivano anche ad aggiungere ulteriori chili in vita. Non è consigliabile neanche dopo una lunga sessione di attività fisica dopo il fine settimana in cui magari si è esagerato tra un pasto e l’altro.

Per riuscire a dimagrire e mantenere il proprio peso a lungo, non bisognerebbe focalizzarsi troppo sul peso, ma cercare di variare. Per questa ragione, è bene controllare il proprio peso sulla bilancia, ma fare in modo che non diventi un’ossessione. In questo modo si riuscirà a seguire la dieta nel giusto modo e senza troppi sacrifici.

Bilancia e dieta: integratore

Oltre alla bilancia, bisogna anche controllare l’alimentazione associando alla dieta anche un buon integratore quale Spirulina Ultra, considerato il migliore, secondo gli esperti e consumatori. Un prodotto di origine italiana che anche il Ministero della Salute approva proprio per la sua efficacia e per i benefici.

Una formula utile da affiancare al processo di dimagrimento poiché contribuisce a ridurre le calorie in eccesso anche durante la fase di riposo. Potenzia il metabolismo arrivando così a perdere i chili in sovrappeso in modo rapido e duraturo mantenendo il giusto appetito evitando di esagerare ai pasti o abbuffarsi con spiacevoli conseguenze.

Un integratore privo di elementi dannosi poiché del tutto naturale. Si basa infatti su elementi come la spirulina, da cui prende il nome, che è un’alga che aiuta a evitare che le cellule adipose possano depositarsi nei punti critici e la gymnema che lavora sul metabolismo di carboidrati e di lipidi tenendo sotto controllo il senso di fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono sufficienti un massimo di due compresse da consumare prima del pranzo e della cena con dell’acqua senza esagerare con la posologia indicata.

L’integratore di Spirulina Ultra va ordinato direttamente dal sito della casa produttrice in quanto si tratta di un prodotto esclusivo e originale non reperibile nei negozi fisici od online. Bisogna inserire i dati nel modulo usufruendo dell’offerta di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti, tramite Paypal o carta di credito.