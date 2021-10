Cimice in casa in autunno: come allontanarla

La presenza di una cimice in casa desta preoccupazione, soprattutto quando questa non si presenta da sola. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici dalle nostre case, con soluzioni efficaci e sicure per la nostra salute.

Cimice in casa in autunno

La presenza di una cimice in casa durante la stagione autunnale può diventare davvero molesta. Sebbene l’insetto sia considerato innocuo per l’essere umano, la sua presenza è, in ogni caso, non gradita, prima di tutto, per il cattivo odore che emana, sia quando viene schiacciata (anche accidentalmente) e sia quando si sente minacciata, in secondo luogo, perché la presenza di una sola cimice è sufficiente per invitare in casa un esercito intero, dal quale è necessario sbarazzarsene il prima possibile.

Esistono numerose soluzioni grazie alle quali allontanare le cimici dalle abitazioni private, il giardino o il garage, ma non tutte si rivelano efficaci e, soprattutto, molte di queste non sono buone soluzioni già in partenza. Scopriamo, pertanto, insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare la cimice in casa, con soluzioni efficaci che, allo stesso tempo, tutelino la salute dell’uomo e degli animali da compagnia.

Cimice in casa in autunno: consigli

Durante l’autunno, le cimici sono alla perenne ricerca di rifugi caldi e sicuri, in cui trovare non solo un riparo dal freddo, ma anche cibo e acqua in abbondanza. Da questo punto di vista, è evidente che lo scopo di una cimice in casa nostra non sia quello di mettere in pericolo la nostra salute, sebbene, in ogni caso, il nostro compito sia quello di tenere la casa pulita e sicura per noi e le persone che vivono con noi.

Poiché, in alcuni casi, liberarsi delle cimici che già hanno invaso le nostre case sia complesso, il modo migliore è quello di impedire a questi insetti l’accesso alle nostre case. Come fare? Prima di tutto, mantenendo la casa sempre pulita, eliminando anche la più piccola traccia di cibo e umido, in ogni ambiente della casa, con particolare riguardo al bagno e la cucina. In secondo luogo, individuare fori e fessure sulle porte o le pareti, poiché questi possono rappresentare per le cimici un vero e proprio invito a casa nostra. Infine, possiamo ricorrere ad Ecopest, una soluzione tecnologica, ad ultrasuoni con bassa frequenza, che rende le abitazioni private luoghi invivibile per le cimici e ogni altro insetto molesto.

Cimice in casa in autunno: miglior rimedio

Esistono numerose soluzioni grazie alla quale liberarsi delle cimici una volta che queste hanno invaso la vostra casa, ma non tutte funzionano efficacemente e, soprattutto, la maggior parte di queste soluzioni non sono le migliori soluzioni. Sicuramente, l’alternativa migliore, grazie alla quale mantenere puliti gli ambienti privati, è Ecopest, la prima soluzione tecnologica, specificatamente studiata allo scopo di rendere invivibili gli ambienti domestici per le cimici e ogni altro insetto, piccolo e molesto.

Sicuro per la salute dell’uomo e quella degli animali domestici, Ecopest si attiva nel momento in cui si attacca ad una presa di corrente elettrica, mantiene l’ambiente sicuro e pulito per 24 ore e il suo raggio d’azione raggiunge i 250 mq.

Grazie ai suoi benefici e alla sicurezza di utilizzo in casa e verso gli animali domestici, è considerato universalmente il miglior rimedio non chimico contro gli insetti,

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Ecopest è in promozione e, fino ad esaurimento scorte, possono essere acquistati due dispositivi a 49,90 € anziché 98. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare, dunque, in contanti, direttamente al corriere, al momento della consegna del pacco.