La dieta di Chris Hemsworth: cosa mangia l’attore

La dieta dei 50 anni aiuta ad alleviare i sintomi della menopausa e a restare in forma. Scopriamo insieme come funziona.

Alessia Macari ha perso peso in poco tempo dopo la prima gravidanza. Ecco la dieta seguita dalla showgirl per perdere peso.

L’aumento di peso in inverno è fisiologico per moltissime persone. Vista l’importanza, però, scopriamo come restare in forma, nonostante tutto.