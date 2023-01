Naso rifatto: le alternative alla chirurgia

Il naso è al centro del viso e permette di dare una forma proporzionata e armonica al proprio aspetto. Inoltre, l’intervento al naso è uno dei più richiesti e apprezzati. Considerando che i rischi collegati a questo intervento sono molteplici, vediamo quali sono le alternative alla chirurgia per il naso rifatto e i metodi migliori.

Naso rifatto: controindicazioni

Sottoporsi alla rinoplastica, l’intervento del setto nasale, è una operazione che consta di diversi controindicazioni ed effetti collaterali che è bene conoscere prima di avere il naso rifatto. Un naso molto grande o con la gobba rappresenta sicuramente un complesso e inestetismo difficile da tollerare e per qesta ragione sono diversi coloro che si sottopongono all’operazione.

Si tende a sottoporsi alla chirurgia estetica quando vi sono delle problematiche come il setto nasale deviato che comportano delle difficoltà durante la respirazione. L’intervento che solitamente si svolge in breve tempo ha la capacità di rimodellare le strutture ossee e cartilaginee per creare un naso dalla forma proporzionata e armonica.

La cosa importante, quando si decide di sottoporsi a una operazione per il naso rifatto, è affidarsi a esperti e professionisti del settore. In caso contrario, è possibile andare incontro a delle difficoltà e dei problemi respiratori, oltre a un gonfiore nel lato del naso. Solitamente i rischi e le contraddizioni sono alquanto bassi, ma bisogna conoscerli per capire il tipo di intervento.

I soggetti che si sottopongono a una operazione di rinoplastica possono andare incontro a controindicazioni, quale infezioni, ematoma, eccessivo sanguinamento oppure gonfiore che tende a durare per parecchio tempo. alcuni soggetti possono non essere soddisfatti del risultato ottenuto scatenando insicurezze e bassa autostima.

Naso rifatto: rimedi chirurgia

Considerando che la rinoplastica può portare a degli effetti collaterali e controindicazioni, per il naso rifatto non è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico o all’uso del bisturi, dal momento che sono diversi i rimedi che si possono adottare per ottenere ottimi risultati spendendo poco e garantendo il giusto benessere.

Vi è il rinofiller, un trattamento estetico per cui non si ha bisogno del bisturi, dal momento che è sufficiente iniettare dell’acido ialuronico nel naso per riuscire a correggere delle imperfezioni o inestetismi che possono minare l’estetica. Non ha particolari controindicazioni ed è indolore, oltre a essere efficace e valida.

Tra le altre soluzioni valide utili per nascondere alcuni difetti e imperfezioni come la gobba sul naso o un naso troppo grande, si può optare per il trucco con la tecnica del contouring che permette, grazie alle tonalità chiaro scuro, di camuffare gli inestetismi in modo da avere un aspetto armonico e proporzionato.

Ci sono poi altri rimedi naturali che non inficiano l’estetica o la salute, ma che possono contribuire a dare la giusta forma al naso. Si tratta dei correttori nasali, dei dispositivi molto semplici da applicare al naso che rappresentano una valida alternativa. Gli esercizi di ginnastica facciale sono un altro rimedio per un naso proporzionato.

Naso rifatto: miglior tutore nasale

Siccome un intervento come la rinoplastica è indicato soprattutto per problemi gravi come il setto nasale deviato che può causare difficoltà di respirazione, si consiglia di optare per dei rimedi che siano una alternativa al bisturi. Da questo punto di vista, i correttori nasali come Rhino Correct sono la migliore soluzione possibile per il naso rifatto.

Un correttore nasale composto da due clip in silicone che raddrizza il naso dandogli la giusta forma e proporzione senza l’uso di bisturi o intervento. Un tutore che, se usato nel modo corretto, può apportare i giusti benefici. Un tutore in silicone che contribuisce al miglioramento della forma del naso agendo direttamente sulle strutture cartilaginee.

Grazie ai benefici dimostrabili e alla mancanza di controindicazioni, è definito universalmente come il tutore nasale ufficiale per i difetti lievi del naso.

Rhino Correct è efficace, come dimostrano gli esperti e i consumatori, perché agisce su alcune imperfezioni. Va a migliorare il naso a patata, riduce un naso troppo grande e leviga le gobbe, oltre a ridurne lo spessore e sollevandone la punta. Un dispositivo assolutamente valido privo di effetti collaterali e controindicazioni indicato soprattutto per problemi lievi e non gravi.

Si consiglia di applicarlo per almeno mezz’ora al giorno per essere certi di avere risultati sicuri e duraturi nel tempo. Non lascia cicatrici o segni e non irrita la pelle.

Per provare sin da subito i benefici di Rhino Correct, il solo modo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto per l'esclusività e originalità.