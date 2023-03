Cimici in primavera: come evitarne l’ingresso in casa

Il mese di marzo si contraddistingue ancora per la presenza in casa di ospiti poco graditi. In questa stagione, le cimici continuano a essere presenti, anche se in misura inferiore rispetto ad altri periodi dell’anno. Vediamo come comportarsi in loro presenza e cosa fare per tenerle lontano dalla casa impedendone l’accesso.

Cimici in primavera

Con la primavera appena arrivata si pensava che insetti come le cimici stessero alla larga dalle abitazioni e invece sono tuttora presenti. Sebbene non siano attive e massicce come nei periodi autunnali e invernali, in alcune case è possibile sentire ancora lo sbatacchiare di questi insetti. Sicuramente il freddo che si avverte soprattutto la sera spinge questi ospiti indesiderati a entrare in casa per potersi riparare dalle basse temperature.

Con le temperature che sono in rialzo, alcune cimici, soprattutto la specie asiatica tende a risvegliarsi cominciando a creare panico e danni soprattutto alle coltivazioni dei frutteti e degli orti. Gli alberi di mele e pere poi sono particolarmente graditi alla cimice asiatica per cui gli agricoltori si stanno già allarmando fin da ora onde evitare che possa distruggere le coltivazioni.

Durante l’autunno e l’inverno hanno svernato in luoghi riparati e protetti come le abitazioni, ma ancora oggi è possibile trovare qualche specie ed esemplare in casa. Con l’aumento delle temperature tendono a spostarsi in campagna andando alla ricerca di luoghi maggiormente idonei e indicati per la loro sopravvivenza e continuazione della specie, in generale.

Gli spazi tra le finestre, le fessure dei muri, ma anche i cassonetti delle tapparelle, i mobili e gli armadi, insieme anche alle porte aperte, per via delle belle giornate, sono sicuramente un invito per questo parassita di entrare in casa e stabilirsi fino a quanto le temperature non saranno più idonee e miti in modo poi da andarsene e allontanarsi così dalle abitazioni dove hanno trovato posto per tutto l’autunno e la stagione invernale.

Cimici in primavera: come comportarsi

Per evitare che le cimici possano entrare in casa durante la stagione primaverile e cercare così di allontanarle, è bene cercare di non lasciare aperte le porte e le finestre se non si vuole avere una vera e propria invasione di questo insetto. Solitamente tendono a entrare per nidificare e per prevenire una loro invasione, è consigliabile sigillare qualsiasi fessura o crepa con dello stucco in modo da impedire di intrufolarsi.

Bisogna assicurarsi che non ci siano né fessure o insenature dalle quali possono entrare in maniera indisturbata. Dal momento che nei periodi come la primavera e l’estate si è soliti tenere le finestre aperte per arieggiare e rinfrescare la casa, un ottimo rimedio è applicare a queste zone delle zanzariere in modo che possano impedire l’ingresso di questi insetti.

Coloro che invece vogliono optare per un approccio maggiormente strategico possono fare affidamento su delle piante ed erbe aromatiche che emanano odori molto forti e intensi. Il basilico per esempio, è una pianta alquanto noiosa per le cimici poiché non tollerano questo aroma per cui evitano di avvicinarsi. Tenere alcune piante sul davanzale o terrazzo sicuramente inibisce la loro presenza nelle abitazioni. L’aglio è un buon antiparassitario naturale, quindi perché non piantarne uno spicchio magari su dei vasi sul balcone.

Mai lasciare del cibo all’aperto perché permette di espandersi attirando, non solo insetti come le cimici, ma anche altri esemplari e specie che possono invadere e disturbare.

Cimici in primavera: repellente naturale

Per chi è stanco di avere le cimici a casa anche in primavera, oltre ai soliti accorgimenti, si consiglia di fare affidamento su metodi che siano certi e privi di qualsiasi controindicazione. Il rimedio migliore è il repellente tecnologico Ecopest Home, un prodotto innovativo e all’avanguardia che a ultrasuoni e interferenza magnetica che tiene lontano qualsiasi tipo di insetto.

Un apparecchio di forma ovoidale da posizionare anche nella camera dei bambini considerando che dispone di un funzionamento molto semplice dal momento che bisogna semplicemente collegarlo alla presa elettrica per farlo funzionare. Un investimento economico che è una buona opzione a pesticidi e insetticidi velenosi e soprattutto non adatti. Permette di avere una casa accogliente e sicura per esseri umani e animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un design accattivante, quindi indicato per ogni stanza e arredo della casa. Silenzioso dal momento che gli ultrasuoni sono percepiti soltanto dagli insetti e non dagli esseri umani. Inodore poiché non emette odori ed è in grado di proteggere h24 sette giorni su sette con un raggio d’azione di 250 metri quadrati da qualsiasi insetto, che siano le cimici, le scutigere, le mosche, ma anche le zanzare e calabroni.

Un prodotto esclusivo e originale non ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna immettere le proprie generalità nel modulo in fondo alla pagina e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un prezzo di 49,90€ per due confezioni di Ecopest Home invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito e contanti alla consegna.