Cimici tra il bucato: gli accorgimenti da adottare

Gli insetti come le cimici prediligono determinati luoghi dove andare a nascondersi. Uno di questi sono sicuramente i panni e il bucato steso ad asciugare. Appoggiandosi su lenzuola o anche pantaloni sono poi certe di entrare in casa. Vediamo come impedirlo e cosa fare in merito.

Cimici tra il bucato

I mesi di settembre, ottobre e novembre sono quelli maggiormente prolifici per gli insetti come le cimici che, in questo periodo dell’anno, tendono a mostrarsi sia in casa ma anche all’esterno delle mura domestiche. Ci sono poi specie come la cimice asiatica che sicuramente possono causare maggiori problemi dal momento che danneggiano le coltivazioni e i frutteti.

Sono insetti che tendono a trovare rifugio e riparo in casa soprattutto quando cominciano ad abbassarsi le temperature e sopraggiungere i primi freddi. Oltre che tra gli stipiti, le porte e le finestre, amano anche rifugiarsi tra i panni, quindi nel bucato steso dopo essere stato lavato in lavatrice per cui entrano immediatamente in casa.

Le cimici non risultano essere dannose per gli esseri umani, ma emanano un cattivo odore nel momento in cui percepiscono di essere infastidite o anche schiacciate. Tenerle lontano dal bucato in questo caso sicuramente aiuta a evitare la loro presenza negli ambienti domestici e quindi impedire che possano entrare.

Le finestre, i letti, ma anche il bucato steso al vento sono sicuramente i luoghi prediletti dove questi insetti amano sostare sperando in un po’ di sole che dia loro il giusto tepore e riparo.

Cimici tra il bucato: cosa fare

Considerando che il bucato è uno dei luoghi dove le cimici maggiormente amano insediarsi, bisogna optare per degli accorgimenti e dei rimedi indicati che possano sicuramente evitare un qualsiasi contatto con la casa. Il sapone di Marsiglia emana un odore che le infastidisce per cui si possono lavare i panni con questo prodotto per impedire che giungano.

Si consiglia anche di preparare una miscela da poter spruzzare su balcone, finestre proprio per evitare l’ingresso di questi insetti in casa. Bisogna poi, prima di raccogliere i panni e di portarli in casa, di scuoterli a dovere proprio per evitare che questi insetti possano entrare in casa. Si consiglia di scegliere delle lenzuola di colore giallo o verde brillante che siano in grado di tenerle al largo.

Sono colori che le cimici abbinano alla natura, quindi un luogo all’aperto che sicuramente non è considerato utile per la loro sopravvivenza. Le piantine di menta in un vasetto sono considerate poco allettanti per questi insetti. Infatti la menta, oltre a essere particolarmente profumata, risulta anche utile nei confronti di questi insetti.

Cimici tra il bucato: repellente

