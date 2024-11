I nutrienti della zucca

La zucca è un alimento straordinario, ricco di minerali essenziali come ferro, calcio e potassio. Ogni 100 grammi di zucca forniscono circa 600 mg di carotenoidi, che corrispondono al fabbisogno giornaliero di una donna. Questi nutrienti, una volta assimilati dall’organismo, si trasformano in provitamina A, contribuendo a combattere i radicali liberi e a mantenere la pelle giovane e idratata. Inoltre, i carotenoidi sono noti per il loro potenziale nel prevenire malattie dell’apparato circolatorio e alcuni tipi di tumori, come evidenziato dalla dottoressa Evelina Flachi, esperta in Scienza dell’alimentazione.

Un alleato per la linea

La zucca è anche un ottimo alleato per chi desidera mantenere o perdere peso. La sua alta concentrazione di fibre aiuta a regolare l’intestino, favorendo una digestione sana. Inoltre, la dolcezza naturale della zucca permette di creare piatti gustosi e soddisfacenti, rendendo più facile seguire un programma alimentare dimagrante. Piatti come il risotto di zucca o la vellutata sono solo alcune delle opzioni che possono arricchire la nostra tavola senza compromettere la linea.

Ricette creative con la zucca

Per rendere i pasti ancora più interessanti, abbiamo chiesto consiglio allo chef Giuseppe Capano, specialista in cucina naturale. Ecco alcune delle sue ricette per utilizzare la zucca in modo creativo:

Cubetti di zucca al rosmarino

Per un aperitivo semplice e gustoso, pulisci 600 g di zucca varietà Delica, tagliala a cubetti e condiscila con olio d’oliva. Cuoci in forno a 170 °C per circa 20 minuti, aggiungendo a metà cottura 40 g di semi di zucca tritati. Servi freddi per un antipasto delizioso.

Salsa piccante di zucca e broccoletti

Per un primo piatto, rosola in padella un po’ d’olio con uno spicchio d’aglio e peperoncino. Aggiungi 400 g di zucca a fettine, sala e cuoci per 10 minuti. Frulla il tutto con un po’ di brodo vegetale. Cuoci 300 g di farfalle e 400 g di cimette di broccoli, scolali e condisci con la salsa di zucca e le nocciole tostate tritate.

Sformato di zucca e cipolle

Per un secondo piatto, rosola 2 cipolle rosse con salvia e olio. Cuoci a vapore 500 g di zucca e frulla con le cipolle. Aggiungi 2 uova, 200 g di ricotta e scorza di limone. Riempi 4 stampini e cuoci in forno a 190 °C per 25 minuti. Lascia raffreddare prima di servire.