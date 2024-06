Dieta mediterranea e proteine: come integrarle

Più che un regime dimagrante, la dieta mediterranea è da definirsi un vero e proprio stile di vita sebbene non tutti decidono di seguirla. Per ottenere i massimi benefici da questo approccio alimentare, è necessario consumare le giuste proteine che danno proprietà adeguate. Vediamo come inserire nell’alimentazione.

Dieta mediterranea e proteine

Un regime come la dieta mediterranea si rivela, ogni anno, secondo degli studi condotti in merito, il migliore da seguire poiché in grado di apportare una serie di benefici e di proprietà alla salute dell’organismo, in generale. Più che un regime dimagrante un vero e proprio stile di vita che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel mondo.

Nonostante i premi e i riconoscimenti, questo regime o stile di vita è seguito, secondo una ricerca effettuata da Frontiers in Nutrition, soltanto del 13% della popolazione. Seguire un approccio del genere è importante, non solo per il benessere dell’organismo, ma anche per prevenire una serie di patologie che potrebbero essere dannose.

A tal proposito, vi è anche un libro scritto da Federico Mereta, insieme a un team di esperti e nutrizionisti, dal titolo Proteine nella dieta mediterranea che spiega come un nutriente quale le proteine appunto possa essere fondamentale e utile per uno stile di vita quale la dieta mediterranea. Un approccio come questo permette di distribuire bene i pasti e di saziarsi nel modo giusto.

Il volume punta il focus anche sull’importanza del consumo delle proteine soprattutto nella vita e nel regime alimentare di soggetti maturi, quindi in età avanzata, ma anche in coloro che praticano attività sportiva.

dieta mediterranea e proteine: benefici

Innanzitutto consumare proteine nella dieta mediterranea è fondamentale dal momento questo nutriente permette di fornire tutto ciò di cui l’organismo ha bisogno per un benessere psicofisico che sia totale e completo. Negli over 60, il consumo di questo nutriente aiuta ad aumentare la forza muscolare e dona risposte immunitarie importanti.

Sono poi altrettanto importanti per la massa muscolare, dal momento che, con l’avanzare dell’età, tende a diminuire e perdere di tono ed elasticità. Per un corretto stile di vita bisogna consumare in modo bilanciato sia proteine vegetali che animali con un corrispettivo di 55% per le prime e il restante 45% per le altre.

I prodotti lattiero caseari sono proteine essenziali da assumere nella dieta mediterranea dal momento che forniscono i nutrienti necessari per l’apporto di calcio di cui le ossa necessitano. Se combinate poi le proteine nel modo giusto insieme ai carboidrati forniscono il giusto grado di sazietà riempiendo lo stomaco e diminuendo così l’appetito.

Le proteine sono fondamentali nella vita di uno sportivo poiché vanno ad aumentare il dispendio energetico e sono da introdurre in un regime variegato, bilanciato e ben equilibrato quale è appunto la dieta mediterranea.

Dieta mediterranea e proteine: integratore

In un regime come la dieta mediterranea, definito il migliore da esperti e consumatori, è necessario anche supportare l’alimentazione con un buon integratore e Spirulina Ultra si rivela quello maggiormente efficace. Una formula italiana a base di componenti naturali che ha ottenuto l’approvazione di esperti, consumatori e anche del Ministero della Salute.

Una formula in compresse ritenuta particolarmente efficace in fase di dimagrimento poiché brucia le calorie anche in fase di riposo. Stimola il metabolismo in modo che sia attivo e aiuti a perdere i chili di troppo rapidamente, ha funzione saziante evitando di rimpinzarsi ai pasti principali e mantenendo così il peso forma.

Un integratore privo di ogni effetto collaterale e controindicazione poiché si compone di ingredienti naturali quali la spirulina che lotta evitando l’accumulo dei depositi di adipe e la gymnema che favorisce il metabolismo di lipidi e di carboidrati diminuendo il desiderio della fame e dell’appetito.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono sufficienti soltanto due compresse da assumere ai pasti del pranzo e della cena accompagnati da un bicchiere d’acqua per ottenere i giusti benefici.

Una formula che il consumatore non può ordinare nei negozi fisici o Internet, ma soltanto dal sito ufficiale del prodotto poiché bisogna semplicemente collegarsi e riempire il form con i propri dati. In questo modo si usufruisce della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento nelle seguenti forme: Paypal, carta di credito

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.